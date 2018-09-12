İstanbullu Gelin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak edilirken bir yandan da yeni sezondan ipuçları belli olmaya başladı. Süreyya'nın yeni sezonda kızı Yaz ile neler yaşanacağı merak konusu. Öte yandan Adem'in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Peki, İstanbullu Gelin 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin'in yayınlanan 3. sezon fragmanında dizinin Eylül ayında başlayacağı bildirildi. Tam net tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?



Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

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