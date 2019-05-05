İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. DHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde araçlarının başına gelen vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Meteoroloji, dün Marmara ve Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.