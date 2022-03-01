-
-
-
-
-
-
06
1 MART İSKİ SON DAKİKA SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 01.03.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Tantavi Mah,Namık Kemal Mah,Saray Mah,İnkılap Mah,İstiklal Mah,Topağacı Mah,Yamanevler Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağanevler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Küplüce Mah,Kuleli Mah,Küçükçamlıca Mah,Yavuztürk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Kısıklı Mah,Burhaniye Mah,Bulgurlu Mah,Bahçelievler Mah,Cumhuriyet Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah,Ferah Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
-
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR