İstanbul'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintisi duyurularını paylaştı. İşte 27 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi duyuruları...
27 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÖKTÜRK MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-27 10:21:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİ MAH,SAPAN BAĞLARI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-27 11:50:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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