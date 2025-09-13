Habertürk
        İstanbulspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

İstanbulspor: 4 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Mario Krstovski (2), Florian Loshaj ve Vefa Temel'in golleriyle farklı kazanan İstanbulspor, puanını 7'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Giriş: 13.09.2025 - 17:57 Güncelleme: 13.09.2025 - 17:57
        İstanbulspor'dan 4 gollü galibiyet!
        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19 ve 42'de Mario Krstovski, 52'de Florian Loshaj ve 90+2. dakikada Vefa Temel attı.

        Bu sezon ilk galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 7'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Çorum FK'yı ağırlayacak. Ümraniyespor, Iğdır FK'yı konuk edecek.

