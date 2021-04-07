Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİŞTE ANNE! Son dakika: Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi!
ABONE OL

Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi!

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı. Hafif yaralanan Filiz Ekici, kaza sonrası korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için ambulansta emzirip, kucağında salladı. Daha sonra hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

İŞTE ANNE! Son dakika: Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi!
Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi!
0:00 / 0:00
DHA

Kütahya'da dün öğleden sonra, Kütahya-Tavşanlı yolunun 13´üncü kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden Nurettin Daşdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

BİRİ BEBEK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCE SALLADI, SONRA EMZİRDİ

Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı.

Anne Filiz Ekici, kazanın ardından şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay'ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay'ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi.

EN SON HASTANEYE GİTTİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vatani görevini yeni tamamlayan genç kazada hayatını kaybetti
GÜNDEMVatani görevini yeni tamamlamıştı, kazada öldü
Babasının yanan evde olduğunu zanneden kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti
GÜNDEMBabasının yanan evde olduğunu sandı, kalp krizinden ...
Malatya'da servis sürücüleri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEMServis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Manisa'da, parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
GÜNDEM6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
SON DAKİKA | Terör elebaşı ve sözde yöneticisi 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
GÜNDEMTerörle ilişkili 377 kişinin Türkiye'deki ...
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon
GÜNDEMİstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 8 ...
TBMM Genel Kurulunda Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi
GÜNDEMGüvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nin birinci ...
Milli Savunma Bakanı Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler
GÜNDEMAkar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler
AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonucu açıklandı
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Güvenlik kaynakları: Suriye Haseke'de mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçe
GÜNDEM"Patlama haberi gerçeği yansıtmıyor"