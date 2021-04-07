Hastaneye gitmedi! Önce bebeğini emzirdi! 0:00 / 0:00

DHA

Kütahya'da dün öğleden sonra, Kütahya-Tavşanlı yolunun 13´üncü kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden Nurettin Daşdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

BİRİ BEBEK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCE SALLADI, SONRA EMZİRDİ

Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı.

Anne Filiz Ekici, kazanın ardından şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay'ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay'ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi.

EN SON HASTANEYE GİTTİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.