İşte aradığımız ilkbahar! Sıcaklıklar adım adım yükseliyor

İstanbul'da bu haftayı yağmur görmeden geçirme ihtimaliniz çok yüksek. Salı öğle ve çarşamba ile öğleden sonra birkaç yağmurlu geçen saat olabilir. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli kalacak. Cumartesi gününe kadar İstanbul'un gölgeleri 13-15°C gibi serin olacak. Yanımızda güneş altında bir mont aramayacağız ama geceler ve gündüzün gölge alanları serin olacak.

Türkiye bahar yağmurlarıyla serin günler geçirmeye devam ediyor. Anadolu'da bugün Malatya-Muş-Erzincan-Kars boyunca sağanak yağışlar görülecek ve lokal olarak dolu taneleri de düşebilir. Mersin'in iç kesimlerinde de yağmur kuvvetli geçişler yapabilir.

Ankara'da hava bu hafta İstanbul'dan daha sıcak, başkent gün içinde parçalı bulutlu ve güneşli 2 gün geçiriyor. Gündüz 20°C'ye ulaşan sıcaklık gece 7°C'ye düşüyor. Ankara'da çarşamba (10 Mayıs) orta kuvvette yağmur geçişleri görülebilir, bu yağmur perşembe gününe de sarkabilir.

İzmir bu haftayı güneşlenerek geçiriyor, salı akşamı bulutlar biraz artsa da önemli bir yağış görünmüyor. İzmir'de gün içi sıcaklıklar gölgede 21°C'ye ulaşırken güneş altı (yaklaşık 27°C) özellikle uzun yürüyüşlerde biraz bunaltabilir.

Bugün Doğu ve Güneydoğu gök gürültülü bahar sağanakları ile ıslanıyor, zaman zaman (Öğle saatleri en riskli olmak üzere) dolu yağışı, kısa süreli hortum ve yıldırım düşmesi gibi hadiseler görülebilir.

Salı günü (yarın) Ağrı-Muş-Bingöl arasında kuvvetli hava olaylarına hazırlıklı olmakta yarar var. Yine salı günü İskenderun-Osmaniye arasında zayıf yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları aslında adım adım yükseliyor ve yağmurlar buna paralel olarak geri çekiliyor. Batı bölgelerde yağmurlu geçen saatlerimiz Nisan ayına göre 3'te 1'ine düştü bile. Gelecek 10 gün içinde ve uzun vadeli tahminlerde Haziran'ın ilk haftalarında hızlı bir değişim, bir sıcak hava dalgası görünmüyor.