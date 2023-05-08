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Haberler Gündem Hava Durumu İşte aradığımız bahar! Sıcaklıklar adım adım yükseliyor
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İşte aradığımız ilkbahar! Sıcaklıklar adım adım yükseliyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel, "Hava sıcaklıkları aslında adım adım yükseliyor ve yağmurlar buna paralel olarak geri çekiliyor" dedi

İşte aradığımız bahar! Sıcaklıklar adım adım yükseliyor
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Türkiye bahar yağmurlarıyla serin günler geçirmeye devam ediyor. Anadolu'da bugün Malatya-Muş-Erzincan-Kars boyunca sağanak yağışlar görülecek ve lokal olarak dolu taneleri de düşebilir. Mersin'in iç kesimlerinde de yağmur kuvvetli geçişler yapabilir.

Bugün Marmara'da haftanın en güneşli günü yaşanırken sokakta serin esen poyraz hesaba katılınca sıcaklık 15-16°C derece hissediliyor. Güneş altında ise 22-23°C hissedilen sıcaklık montu üstümüzden çıkarttırıyor.

İstanbul'da bu haftayı yağmur görmeden geçirme ihtimaliniz çok yüksek. Salı öğle ve çarşamba ile öğleden sonra birkaç yağmurlu geçen saat olabilir. Hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli kalacak. Cumartesi gününe kadar İstanbul'un gölgeleri 13-15°C gibi serin olacak. Yanımızda güneş altında bir mont aramayacağız ama geceler ve gündüzün gölge alanları serin olacak.

Ankara'da hava bu hafta İstanbul'dan daha sıcak, başkent gün içinde parçalı bulutlu ve güneşli 2 gün geçiriyor. Gündüz 20°C'ye ulaşan sıcaklık gece 7°C'ye düşüyor. Ankara'da çarşamba (10 Mayıs) orta kuvvette yağmur geçişleri görülebilir, bu yağmur perşembe gününe de sarkabilir.

İzmir bu haftayı güneşlenerek geçiriyor, salı akşamı bulutlar biraz artsa da önemli bir yağış görünmüyor. İzmir'de gün içi sıcaklıklar gölgede 21°C'ye ulaşırken güneş altı (yaklaşık 27°C) özellikle uzun yürüyüşlerde biraz bunaltabilir.

Bugün Doğu ve Güneydoğu gök gürültülü bahar sağanakları ile ıslanıyor, zaman zaman (Öğle saatleri en riskli olmak üzere) dolu yağışı, kısa süreli hortum ve yıldırım düşmesi gibi hadiseler görülebilir.

Salı günü (yarın) Ağrı-Muş-Bingöl arasında kuvvetli hava olaylarına hazırlıklı olmakta yarar var. Yine salı günü İskenderun-Osmaniye arasında zayıf yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları aslında adım adım yükseliyor ve yağmurlar buna paralel olarak geri çekiliyor. Batı bölgelerde yağmurlu geçen saatlerimiz Nisan ayına göre 3'te 1'ine düştü bile. Gelecek 10 gün içinde ve uzun vadeli tahminlerde Haziran'ın ilk haftalarında hızlı bir değişim, bir sıcak hava dalgası görünmüyor.

İlkbahar mevsimi bu mayıs ülkemizde ortalamalarda gidiyor, yağışlar açısından bereketli geçen nisan ile barajların su seviyeleri tırmanışa geçmişti. Bu iyileşme ile büyük şehirler belki de bu yaz ciddi bir su kesintisi periyodu yaşayabilirdi, şimdilik çoğu büyük şehirde durum yaz mevsimini idare edecek gibi görünüyor. Fakat Akdeniz'in ve Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuraklık sürüyor. Her şehir bu bereketli yağmurlardan aynı oranda faydalanmadı.

Mayıs ve haziran mevsim ortalamalarında geçerse, aniden sıcak hava dalgalarının içine girmezsek buharlaşmanın götüreceği su da azalacaktır. Bu anlamda da sakin bir mayıs ayı geçirebilmek dileğiyle.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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