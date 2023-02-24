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İşte Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
HABERTURK.COM

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Kura çekimlerine seribaşı olarak katılacak temsilcilerimizin muhtemek rakipleri şöyle:

Başakşehir ve Sivasspor seri başı: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri, playoff turundan çıkacak. İşte turu geçen takımlar

Gent
Lech Poznan
Fiorentina
Lazio
AEK Larnaca
Sheriff
Anderlecht

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