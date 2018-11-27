İstanbul Sancaktepe'de dün sabah meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehitler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı. Törenin ardından şehitler cenazeleri, memleketlerine uğurlandı. Dört şehitten ikisinin ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

Şehit olan Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan.

ŞEHİT ALBAYIN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

AA'da yer alan habere göre şehitlerden Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan (45) ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin acı haberi askeri yetkililer tarafından yakınlarına bildirildi. Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın Çankaya Anıttepe'deki evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı. Şehit Şaylan'ın evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindekiler, aileleri ziyaret ederek taziyelerini iletti.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şehit Şaylan'ın annesi Şermin Şaylan(82), oğlunun şehit olduğu haberini alınca baygınlık geçirdi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Şermin Şaylan, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit annesi Şerman Şaylan, tedavi altına alındı.

ALTI GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Şehit teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'daki baba evine de ateş düştü. Şehit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit haberini alan İsmail ve Hatice Bekli, şehit astsubayın erkek kardeşi ile birlikte yarın düzenlenecek askeri törene katılmak üzere İstanbul'a gitti. Bir yıllık evli olan şehit Bekli'nin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

İKİ ŞEHİT İÇİN ANKARA'DA TÖREN

Düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerden 2'sinin cenaze töreninin yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi. Şehitlerden Şaylan ve Bekli'nin, yarın öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi. Cenaza namazlarının ise Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacağı bildirildi.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever.

BURSA ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in (29) Bursa'da yaşayan ailesi de acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, şehit haberi askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan.

BİTLİSLİ UZMAN ÇAVUŞUN 3 ÇOCUĞU VARDI

Sancaktepe'de şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49) acı haberi Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyü'nde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan Ailesi büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan'ın yarın memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

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