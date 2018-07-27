Uyku düzeni dünyanın farklı bölgelerinde ve erkekler ile kadınlar arasında farklılık gösteriyor.

AA'nın haberine göre; sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 2014 yılında insanların uçuş sersemliğinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla akıllı telefonlarda kullanıma giren Entrain adlı uygulamanın verilerini inceleyen bilim adamları, 20 ülke vatandaşlarının uyku düzenlerinin ve sürelerinin farklı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, Avustralya, Belçika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Hollanda'da ortalama uyku süresinin 8 saat ve üzerinde olduğunu gösterdi.

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JAPONYA VE SİNGAPUR'DA GECE UYKUSU 8 SAATTEN AZ

Buna mukabil İsviçre, İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Brezilya'da 8 saatin altında ortalama uyku süreleri söz konusu. Araştırmaya göre, Japonya ve Singapur'da ortalama gece uykusu 7 saat 24 dakika iken Hollanda'da bu süre 8 saat 12 dakika.

KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA UYUYOR

Kadınların erkeklerden düzenli olarak daha çok uyuduğunu gösteren araştırma, özellikle 30 ila 60 yaşlarında kadınların erkeklerden yaklaşık 30 dakika fazla uyuduğunu ortaya koydu.

Güneş ışığından daha fazla faydalanan insanların yatağa daha erken girme eğiliminde olduğu görülen araştırmada, yaşın, uyku süreleri üzerinde önemli etkisinin bulunduğu belirtildi.

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