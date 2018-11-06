İşte FM19’daki en iyi genç yetenekler

06.11.2018 - 13:12 | Güncelleme:

Futbol oyunu tutkunların merakla beklediği Football Manager 2019'da (FM19) yer alan genç yeteneklere (wonderkids) göz attık. İşte kalecisinden, defansına; kanat oyuncusundan, orta saha ve forvetine geleceğin yıldızları olması beklenen futbolcuların yer aldığı, Habertürk'ten Necdet çalışkan derlediği 228 kişilik liste…

  • 1 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    Futbol oyunu tutkunların merakla beklediğim Football Manager 2019’un (FM19) piyasa çıkmasıyla birlikte, gözler serinin yeni oyunundaki genç yeteneklere (wonderkids) çevrildi.

  • 2 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    İşte Sports Interactive ve SEGA’nın PC ve Mac versiyonlarını satışa sunduğu FM19’da geleceğin yıldızları olması beklenen futbolcular…

  • 3 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    KALECİ:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Alex Meret - Napoli 21 GK £32k £5m

    Gavin Bazunu - Shamrock Rovers 16 GK £30 £193k

    Mile Svilar - Sport Lisboa e Benfica 18 GK £9k £202k

    Gianluigi Donnarumma - A.C. Milan 19 GK £192k £19m

    Christian Früchtl - FC Bayern München 18 GK £4k £303k

    Diogo Costa - Futebol Clube do Porto B 18 GK £3k £269k

    Manuel Gasparini - Udinese 16 GK £230 £38k

    Alban Lafont - ACF Fiorentina 19 GK £19k £5m

    Andriy Lunin - Leganés 19 GK £14k £564k

  • 4 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    DEFANS:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Filip Benkovic - Celtic 20 D C £30k £8m

    Luiz Felipe - S.S. Lazio 21 D C £22k £8m

    Kieran Tierney - Celtic 21 D LC £18k £13m

    Alessandro Bastoni - Parma Calcio 1913 19 D C £13k £2m

    Dayot Upamecano - RB Leipzig 19 D C £41k £7m

    Rúben Dias - Sport Lisboa e Benfica 21 D C £25k £5m

    Frenkie de Jong - AFC Ajax 21 D C, DM, M RLC £12k £8m

    Matthijs de Ligt - AFC Ajax 18 D C, DM £11k £7m

    Nikola Milenkovic - ACF Fiorentina 20 D RC £19k £9m

    Sebastiano Luperto - Napoli 21 D LC £13k £3m

    Marco Varnier - Atalanta 20 D C £5k £2m

    Wilfred Ndidi - Leicester City 21 D C, DM £75k £23m

    Joe Gomez - Liverpool 21 D RLC £28k £25m

    Nordi Mukiele - RB Leipzig 20 D RC £52k £3m

    Dael Fry - Middlesbrough 20 D C £5k £5m

    Thilo Kehrer - Paris Saint-Germain 21 D C, DM £86k £7m

    Duje Caleta Car - Olympique de Marseille 21 D C £39k £6m

    Jesús Vallejo - R. Madrid 21 D C £35k £4m

    Éder Militão - Futebol Clube do Porto 20 D RC, DM £15k £5m

    Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund 19 D C £4k £4m

    Reece Oxford - West Ham United 19 D C, DM £20k £5m

    Filippo Romagna - Cagliari 21 D C £13k £4m

    Rivaldo Coetzee - Mamelodi Sundowns Football Club 21 D C £3k £424k

    Svetozar Markovic - FK Partizan Beograd 18 D RC £850 £319k

    Malang Sarr - OGC Nice 19 D LC £8k £3m

    César Montes - CF Monterrey 21 D C £6k £1m

    Alex Pinto - Sport Lisboa e Benfica B 19 D R £3k £53k

    Arthur - Barcelona 21 DM, AM C £85k £32m

    Lewis Cook - AFC Bournemouth 21 DM £35k £13m

    Florentino Luís - Sport Lisboa e Benfica B 18 DM £2k £510k

    Franck Kessié - A.C. Milan 21 DM £70k £18m

    Alessandro Murgia - S.S. Lazio 21 DM £22k £5m

    Carlos Soler - Valencia 21 DM, M RLC £36k £10m

    Mickaël Cuisance - Borussia Mönchengladbach 18 DM, AM C £26k £4m

    Rúben Neves - Wolverhampton Wanderers 21 DM £40k £26m

    Tom Davies - Everton 19 DM, AM C £25k £15m

    Rodrigo Bentancur - Juventus 21 DM £32k £20m

    Amadou Diawara - Napoli 20 DM £22k £18m

    Maxence Caqueret - Olympique Lyonnais 18 DM, AM C £6k £342k

    Thiago Maia - LOSC Lille 21 DM £52k £8m

    Tanguy Ndombele - Olympique Lyonnais 21 DM £31k £8m

    Santiago Cáseres - Villarreal 21 DM £25k £3m

    Renato Sanches - FC Bayern München 20 DM, AM C £26k £13m

    Arne Maier - Hertha Berlin 19 DM, AM C £17k £5m

    Ryan Gravenberch - AFC Ajax 16 DM, AM LC £90 £257k

    Manuel Locatelli - U.S. Sassuolo 20 DM £22k £6m

    Rolando Mandragora - Udinese 20 DM £38k £8m

    Matteo Guendouzi - Arsenal 19 DM £40k £18m

    Filippo Melegoni - Delfino Pescara 19 DM £960 £1m

    Sandro Tonali - Brescia 18 DM £790 £1m

    Denis Zakaria - Borussia Mönchengladbach 21 DM £35k £5m

    Amadou Haidara - Fussballclub RB Salzburg 20 DM £6k £855k

    Victor Bobsin - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 DM £2k £51k

    Claudio Gomes - Manchester City 17 DM £20k £571k

    Fran Beltrán - Vigo 19 DM £12k £3m

    Manu Morlanes - Villarreal B 19 DM £60 £498k

    Daniel Bragança - Sporting Clube de Portugal 19 DM £2k £155k

    Federico Valverde - R. Madrid 19 DM £15k £2m

    Jonathan González - CF Monterrey 19 DM £6k £366k

    Wendel - Sporting Clube de Portugal 20 DM £15k £3m

    Donny van de Beek - AFC Ajax 21 DM, AM C £4k £5m

    Martín Calderón - R. Madrid B 19 DM £620 £113k

  • 5 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    DEFANSİF KANAT: 

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Diogo Dalot - Manchester United 19 D/WB RL £25k £14m

    Aarón - 1. FSV Mainz 05 21 D/WB L £16k £5m

    Pablo Maffeo - VfB Stuttgart 20 D/WB R £26k £5m

    Júnior Firpo - Real Hispalis 21 D/WB L £9k £639k

    Guilherme Arana - Sevilla 21 D/WB L £24k £5m

    Davide Calabria - A.C. Milan 21 D/WB RL, M R £35k £8m

    Trent Alexander Arnold - Liverpool 19 D/WB R, DM, M RC £40k £28m

    Benjamin Henrichs - AS Monaco 21 D/WB RL £39k £8m

    Gian Luca Itter - VfL Wolfsburg 19 D/WB L £4k £2m

    Gonçalo Costa - Sporting Clube de Portugal 18 D/WB L £60 £23k

    Achraf Hakimi - Borussia Dortmund 19 D/WB R £26k £6m

    Luca Pellegrini - AS Roma 19 D/WB L £26k £2m

    Toni Lato - Valencia 20 D/WB L £11k £2m

    Ryan Sessegnon - Fulham 18 D/WB/AM L £8k £17m

    Theo Hernández - Real San Sebastián 20 D/WB/AM L £104k £3m

    Felix Passlack - Norwich City 20 D/WB/AM R £17k £3m

    Pol Lirola - U.S. Sassuolo 20 D/WB R £11k £5m

    Mateu Morey - Barcelona B 18 D/WB R £800 £113k

    Álex Centelles - Valencia B 18 D/WB L £2k £445k

    Juan Miranda - Barcelona B 18 D/WB/M L £3k £1m

    Raoul Bellanova - A.C. Milan 18 D/WB R £1k £91k

     

  • 6 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    MERKEZ ORTA SAHA:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Gedson Fernandes - Sport Lisboa e Benfica 19 M C £6k £4m

    Tiago Dantas - Sport Lisboa e Benfica B 17 M C £1k £19k

    Exequiel Palacios - Club Atlético River Plate 19 M RC £4k £6m

    Agustín Almendra - Boca Juniors 18 M RC £2k £505k

    Oihan Sancet - A. Bilbao B 18 M C £2k £235k

  • 7 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    OFANSİF ORTA SAHA:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Sergio Gómez - Borussia Dortmund 17 AM LC £17k £2m

    João Félix - Sport Lisboa e Benfica 18 AM RLC £3k £1m

    Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen 19 AM RC £26k £11m

    Phil Foden - Manchester City 18 AM C £12k £30m

    Curtis Jones - Liverpool 17 AM C £770 £150k

    Thiago Almada - Club Atlético Vélez Sarsfield 17 AM C £2k £2m

    Lucas Paquetá - Clube de Regatas do Flamengo 20 AM LC £4k £9m

    Nicolò Barella - Cagliari 21 AM C £22k £11m

    Federico Chiesa - ACF Fiorentina 20 AM RL £54k £25m

    Houssem Aouar - Olympique Lyonnais 19 AM C £24k £8m

    Youri Tielemans - AS Monaco 21 AM C £33k £10m

    Oliver Batista Meier - FC Bayern München 17 AM RL £5k £314k

    Ousmane Dembélé - Barcelona 21 AM RL £207k £52m

    Matías Vargas - Club Atlético Vélez Sarsfield 21 AM LC £5k £7m

    André Horta - Los Angeles Football Club 21 AM LC £26k £2m

    Mikel Oyarzábal - Real San Sebastián 21 AM RLC £39k £8m

    Dani Ceballos - R. Madrid 21 AM C £51k £10m

    Pedrinho - Sport Club Corinthians Paulista 20 AM RC £2k £432k

    Kangin Lee - Valencia B 17 AM C £730 £145k

    Cengiz Ünder - AS Roma 20 AM RL £32k £20m

    Jadon Sancho - Borussia Dortmund 18 AM RL £34k £9m

    Carles Aleñá - Barcelona 20 AM C £15k £2m

    Lazar Samardzic - Hertha Berlin II 16 AM C £60 £108k

    Andrija Zivkovic - Sport Lisboa e Benfica 21 AM RLC £36k £7m

    Dani Olmo - GNK Dinamo 20 AM RLC £7k £900k

    Alessandro Cortinovis - Atalanta 17 AM RC £560 £171k

    Francisco Trincão - Sporting Clube de Braga B 18 AM RL £4k £314k

    Gonzalo Maroni - Club Atlético Talleres de Córdoba 19 AM C £2k £2m

    Malcom - Barcelona 21 AM RL £75k £16m

    Amine Harit - FC Schalke 04 21 AM LC £26k £12m

    Gérson - ACF Fiorentina 21 AM RLC £35k £10m

    Jordi Mboula - AS Monaco 19 AM R £10k £2m

    Lucas Lourenço - Santos Futebol Clube 17 AM C £90 £16k

    James Maddison - Leicester City 21 AM C £55k £18m

    Nadiem Amiri - TSG 1899 Hoffenheim 21 AM RLC £26k £8m

    Antonio Marin - GNK Dinamo 17 AM RL £1k £197k

    Christian Pulisic - Borussia Dortmund 19 AM RL £26k £20m

    Kasey Palmer - Blackburn Rovers 21 AM RLC £20k £5m

    Alan - Sociedade Esportiva Palmeiras 18 AM C £590 £21k

    Leon Bailey - Bayer 04 Leverkusen 20 AM RL £69k £29m

    Ferran Torres - Valencia 18 AM RLC £10k £1m

    Elias Abouchabaka - SpVgg Greuther Fürth 18 AM LC £7k £452k

    Josip Brekalo - VfL Wolfsburg 20 AM RL £31k £6m

    Alberto Soro - Zaragoza B 19 AM C £4k £1m

    João Filipe - Sport Lisboa e Benfica B 19 AM RL £3k £246k

    Bernardo Sousa - Sporting Clube de Portugal 18 AM C £1k £3k

    Ezequiel Barco - Atlanta United 19 AM RLC £21k £4m

    Diogo Brás - Sporting Clube de Portugal 18 AM RL £1k £44k

    Dominik Szoboszlai - Fussballclub RB Salzburg 17 AM LC £4k £900k

    Tetê - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 AM R £590 £16k

    Angel Gomes - Manchester United 17 AM RLC £2k £839k

    Justin Kluivert - AS Roma 19 AM RL £57k £9m

    Lovro Majer - GNK Dinamo 20 AM C £7k £1m

    Nicolò Zaniolo - AS Roma 18 AM C £860 £2m

    David Neres - AFC Ajax 21 AM RL £12k £7m

    Alphonso Davies - Vancouver Whitecaps FC 17 AM L £1k £3m

    Diego Laínez - CF América 18 AM RL £6k £536k

    Kays Ruiz - Paris Saint-Germain 15 AM LC £60 £81k

    Ademola Lookman - Everton 20 AM RLC £23k £12m

    Brahim Díaz - Manchester City 18 AM RC £8k £4m

    Calvin Stengs - AZ Alkmaar 19 AM RLC £3k £2m

    Yacine Adli - Paris Saint-Germain 17 AM RC £5k £360k

    Miguel Baeza - R. Madrid B 18 AM RLC £60 £86k

    Callum Hudson Odoi - Chelsea 17 AM RLC £3k £1m

    Roberto López - Real San Sebastián B 18 AM LC £920 £200k

    Giorgi Chakvetadze - KAA Gent 18 AM LC £9k £5m

    Manor Solomon - Maccabi Ironi Petach-Tikva 18 AM RL £210 £1m

    Martin Ødegaard - Vitesse 19 AM RC £85k £2m

    Victor Tsygankov - Dynamo Kyiv 20 AM RL £9k £4m

    Galeno - Rio Ave Futebol Clube 20 AM RL £4k £3m

    Alejandro Pozo - Granada 19 AM RL £4k £1m

    Indy Boonen - KV Oostende 19 AM RLC £3k £672k

    Úmaro Embaló - Sport Lisboa e Benfica 17 AM RL £2k £15k

  • 8 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    OFANSİF ORTA SAHA & FORVET:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain 19 AM RL, ST £322k £67m

    Amine Gouiri - Olympique Lyonnais 18 AM L, ST £8k £789k

    Gabriel Jesus - Manchester City 21 AM RL, ST £90k £46m

    Vinícius Júnior - R. Madrid 17 AM L, ST £92k £4m

    Moise Kean - Juventus 18 AM L, ST £18k £3m

    Ben Woodburn - Sheffield United 18 AM LC, F C £12k £9m

    Kasper Dolberg - AFC Ajax 20 AM L, ST £9k £9m

    Rodrygo - Santos Futebol Clube 17 AM L, ST £5k £2m

    Willem Geubbels - AS Monaco 16 AM RL, ST £8k £681k

    Juan Hernández - Huesca 19 AM/F C £17k £8m

    Diogo Jota - Wolverhampton Wanderers 21 AM LC, F C £55k £23m

    Dennis Man - Fotbal Club FCSB 19 AM RC, F C £5k £1m

    Richarlison - Everton 21 AM RL, ST £90k £26m

    Mason Greenwood - Manchester United 16 AM R, ST £100 £301k

    Johannes Eggestein - SV Werder Bremen 20 AM/F C £9k £2m

    Myron Boadu - AZ Alkmaar 17 AM RL, ST £3k £1m

    Adalberto Peñaranda - Watford 21 AM L, ST £18k £16m

    Eddy Salcedo - FC Internazionale 16 AM L, ST £230 £220k

    Breel Embolo - FC Schalke 04 21 AM R, ST £69k £8m

    Matheus Cunha - RB Leipzig 19 AM R, ST £26k £6m

    Pelayo Morilla - S. Gijon B 16 AM RLC, F C £2k £226k

    Paulinho - Bayer 04 Leverkusen 17 AM RL, ST £26k £9m

    Marquinhos Cipriano - Shakhtar Donetsk 19 AM RC, F C £7k £3m

    Jean Kévin Augustin - RB Leipzig 21 AM R, ST £68k £7m

    Daniel Arzani - Celtic 19 AM RC, F C £30k £5m

    Marcus Rashford - Manchester United 20 AM L, ST £20k £42m

    Kalu - FC Girondins de Bordeaux 20 AM RL, ST £11k £5m

    Yann Karamoh - FC Girondins de Bordeaux 19 AM RL, ST £32k £5m

    Tahith Chong - Manchester United 18 AM RLC, F C £2k £5m

    Gonçalo Guedes - Valencia 21 AM RL, ST £99k £20m

    Rhian Brewster - Liverpool 18 AM R, ST £770 £301k

    Myziane Maolida - OGC Nice 19 AM RL, ST £13k £2m

    Pedro Neto - S.S. Lazio 18 AM RLC, F C £10k £178k

    Alexander Fernández - Boca Juniors 17 AM RL, ST £20 £356k

    João Victor - Sport Club Internacional 17 AM/F C £120 £18k

  • 9 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    FORVET:

    Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

    Fábio Silva - Futebol Clube do Porto 15 ST £60 £9k

    Fiete Arp - Hamburger SV 18 ST £26k £3m

    Lautaro Martínez - FC Internazionale 20 ST £48k £18m

    Pietro Pellegri - AS Monaco 17 ST £18k £1m

    Luka Jovic - Eintracht Frankfurt 20 ST £7k £1m

    Borja Mayoral - Levante 21 ST £17k £3m

    Dejan Joveljic - FC Red Star Belgrade 18 ST £540 £309k

    Alexander Isak - Borussia Dortmund 18 ST £13k £2m

    Moussa Dembélé - Olympique Lyonnais 21 ST £43k £18m

    Andrea Pinamonti - Frosinone 19 ST £640 £1m

    Lincoln - Clube de Regatas do Flamengo 17 ST £4k £139k

    Maximiliano Gómez - Vigo 21 ST £31k £10m

    Brenner - São Paulo Futebol Clube 18 ST £3k £226k

    Erling Håland - Molde FK 17 ST £550 £1m

    Patrick Cutrone - A.C. Milan 20 ST £35k £11m

    Pedro - Fluminense Football Club 21 ST £6k £9m

    Maximiliano Romero - PSV Eindhoven 19 ST £10k £2m

    Musa Barrow - Atalanta 19 ST £8k £7m

    Ryan Cassidy - Watford 17 ST £500 £601k

    Abel Ruiz - Barcelona B 18 ST £3k £614k

    Nany Dimata - RSC Anderlecht 20 ST £26k £4m

    Facundo Colidio - FC Internazionale 18 ST £7k £524k

    Rui Pedro - Futebol Clube do Porto B 20 ST £4k £194k 

  • 10 İşte Football Manager 2019 wonderkids listesi
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    VE BİR EFSANE...

    Aslında futbol menajerlik oyunu denilinde bu alanın efsanesi hiç şüphesiz ki ilk versiyonu 1992’de çıkan Championship Manager, nam-ı diğer CM. Serinin 1999’da piyasaya sürülen CM 3 (CM01/02) versiyonunu da, genç yeteneklerin (wonderkids) belki de piri olarak nitelendirilebilecek Maxim Tsigalko’yu da hala çoğu futbol oyunu tutkunu unutabilmiş değil. 

     

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