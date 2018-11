7 | 10

OFANSİF ORTA SAHA:

Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri

Sergio Gómez - Borussia Dortmund 17 AM LC £17k £2m

João Félix - Sport Lisboa e Benfica 18 AM RLC £3k £1m

Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen 19 AM RC £26k £11m

Phil Foden - Manchester City 18 AM C £12k £30m

Curtis Jones - Liverpool 17 AM C £770 £150k

Thiago Almada - Club Atlético Vélez Sarsfield 17 AM C £2k £2m

Lucas Paquetá - Clube de Regatas do Flamengo 20 AM LC £4k £9m

Nicolò Barella - Cagliari 21 AM C £22k £11m

Federico Chiesa - ACF Fiorentina 20 AM RL £54k £25m

Houssem Aouar - Olympique Lyonnais 19 AM C £24k £8m

Youri Tielemans - AS Monaco 21 AM C £33k £10m

Oliver Batista Meier - FC Bayern München 17 AM RL £5k £314k

Ousmane Dembélé - Barcelona 21 AM RL £207k £52m

Matías Vargas - Club Atlético Vélez Sarsfield 21 AM LC £5k £7m

André Horta - Los Angeles Football Club 21 AM LC £26k £2m

Mikel Oyarzábal - Real San Sebastián 21 AM RLC £39k £8m

Dani Ceballos - R. Madrid 21 AM C £51k £10m

Pedrinho - Sport Club Corinthians Paulista 20 AM RC £2k £432k

Kangin Lee - Valencia B 17 AM C £730 £145k

Cengiz Ünder - AS Roma 20 AM RL £32k £20m

Jadon Sancho - Borussia Dortmund 18 AM RL £34k £9m

Carles Aleñá - Barcelona 20 AM C £15k £2m

Lazar Samardzic - Hertha Berlin II 16 AM C £60 £108k

Andrija Zivkovic - Sport Lisboa e Benfica 21 AM RLC £36k £7m

Dani Olmo - GNK Dinamo 20 AM RLC £7k £900k

Alessandro Cortinovis - Atalanta 17 AM RC £560 £171k

Francisco Trincão - Sporting Clube de Braga B 18 AM RL £4k £314k

Gonzalo Maroni - Club Atlético Talleres de Córdoba 19 AM C £2k £2m

Malcom - Barcelona 21 AM RL £75k £16m

Amine Harit - FC Schalke 04 21 AM LC £26k £12m

Gérson - ACF Fiorentina 21 AM RLC £35k £10m

Jordi Mboula - AS Monaco 19 AM R £10k £2m

Lucas Lourenço - Santos Futebol Clube 17 AM C £90 £16k

James Maddison - Leicester City 21 AM C £55k £18m

Nadiem Amiri - TSG 1899 Hoffenheim 21 AM RLC £26k £8m

Antonio Marin - GNK Dinamo 17 AM RL £1k £197k

Christian Pulisic - Borussia Dortmund 19 AM RL £26k £20m

Kasey Palmer - Blackburn Rovers 21 AM RLC £20k £5m

Alan - Sociedade Esportiva Palmeiras 18 AM C £590 £21k

Leon Bailey - Bayer 04 Leverkusen 20 AM RL £69k £29m

Ferran Torres - Valencia 18 AM RLC £10k £1m

Elias Abouchabaka - SpVgg Greuther Fürth 18 AM LC £7k £452k

Josip Brekalo - VfL Wolfsburg 20 AM RL £31k £6m

Alberto Soro - Zaragoza B 19 AM C £4k £1m

João Filipe - Sport Lisboa e Benfica B 19 AM RL £3k £246k

Bernardo Sousa - Sporting Clube de Portugal 18 AM C £1k £3k

Ezequiel Barco - Atlanta United 19 AM RLC £21k £4m

Diogo Brás - Sporting Clube de Portugal 18 AM RL £1k £44k

Dominik Szoboszlai - Fussballclub RB Salzburg 17 AM LC £4k £900k

Tetê - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 AM R £590 £16k

Angel Gomes - Manchester United 17 AM RLC £2k £839k

Justin Kluivert - AS Roma 19 AM RL £57k £9m

Lovro Majer - GNK Dinamo 20 AM C £7k £1m

Nicolò Zaniolo - AS Roma 18 AM C £860 £2m

David Neres - AFC Ajax 21 AM RL £12k £7m

Alphonso Davies - Vancouver Whitecaps FC 17 AM L £1k £3m

Diego Laínez - CF América 18 AM RL £6k £536k

Kays Ruiz - Paris Saint-Germain 15 AM LC £60 £81k

Ademola Lookman - Everton 20 AM RLC £23k £12m

Brahim Díaz - Manchester City 18 AM RC £8k £4m

Calvin Stengs - AZ Alkmaar 19 AM RLC £3k £2m

Yacine Adli - Paris Saint-Germain 17 AM RC £5k £360k

Miguel Baeza - R. Madrid B 18 AM RLC £60 £86k

Callum Hudson Odoi - Chelsea 17 AM RLC £3k £1m

Roberto López - Real San Sebastián B 18 AM LC £920 £200k

Giorgi Chakvetadze - KAA Gent 18 AM LC £9k £5m

Manor Solomon - Maccabi Ironi Petach-Tikva 18 AM RL £210 £1m

Martin Ødegaard - Vitesse 19 AM RC £85k £2m

Victor Tsygankov - Dynamo Kyiv 20 AM RL £9k £4m

Galeno - Rio Ave Futebol Clube 20 AM RL £4k £3m

Alejandro Pozo - Granada 19 AM RL £4k £1m

Indy Boonen - KV Oostende 19 AM RLC £3k £672k

Úmaro Embaló - Sport Lisboa e Benfica 17 AM RL £2k £15k