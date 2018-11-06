Futbol oyunu tutkunların merakla beklediğim Football Manager 2019’un (FM19) piyasa çıkmasıyla birlikte, gözler serinin yeni oyunundaki genç yeteneklere (wonderkids) çevrildi.
İşte Sports Interactive ve SEGA’nın PC ve Mac versiyonlarını satışa sunduğu FM19’da geleceğin yıldızları olması beklenen futbolcular…
KALECİ:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Alex Meret - Napoli 21 GK £32k £5m
Gavin Bazunu - Shamrock Rovers 16 GK £30 £193k
Mile Svilar - Sport Lisboa e Benfica 18 GK £9k £202k
Gianluigi Donnarumma - A.C. Milan 19 GK £192k £19m
Christian Früchtl - FC Bayern München 18 GK £4k £303k
Diogo Costa - Futebol Clube do Porto B 18 GK £3k £269k
Manuel Gasparini - Udinese 16 GK £230 £38k
Alban Lafont - ACF Fiorentina 19 GK £19k £5m
Andriy Lunin - Leganés 19 GK £14k £564k
DEFANS:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Filip Benkovic - Celtic 20 D C £30k £8m
Luiz Felipe - S.S. Lazio 21 D C £22k £8m
Kieran Tierney - Celtic 21 D LC £18k £13m
Alessandro Bastoni - Parma Calcio 1913 19 D C £13k £2m
Dayot Upamecano - RB Leipzig 19 D C £41k £7m
Rúben Dias - Sport Lisboa e Benfica 21 D C £25k £5m
Frenkie de Jong - AFC Ajax 21 D C, DM, M RLC £12k £8m
Matthijs de Ligt - AFC Ajax 18 D C, DM £11k £7m
Nikola Milenkovic - ACF Fiorentina 20 D RC £19k £9m
Sebastiano Luperto - Napoli 21 D LC £13k £3m
Marco Varnier - Atalanta 20 D C £5k £2m
Wilfred Ndidi - Leicester City 21 D C, DM £75k £23m
Joe Gomez - Liverpool 21 D RLC £28k £25m
Nordi Mukiele - RB Leipzig 20 D RC £52k £3m
Dael Fry - Middlesbrough 20 D C £5k £5m
Thilo Kehrer - Paris Saint-Germain 21 D C, DM £86k £7m
Duje Caleta Car - Olympique de Marseille 21 D C £39k £6m
Jesús Vallejo - R. Madrid 21 D C £35k £4m
Éder Militão - Futebol Clube do Porto 20 D RC, DM £15k £5m
Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund 19 D C £4k £4m
Reece Oxford - West Ham United 19 D C, DM £20k £5m
Filippo Romagna - Cagliari 21 D C £13k £4m
Rivaldo Coetzee - Mamelodi Sundowns Football Club 21 D C £3k £424k
Svetozar Markovic - FK Partizan Beograd 18 D RC £850 £319k
Malang Sarr - OGC Nice 19 D LC £8k £3m
César Montes - CF Monterrey 21 D C £6k £1m
Alex Pinto - Sport Lisboa e Benfica B 19 D R £3k £53k
Arthur - Barcelona 21 DM, AM C £85k £32m
Lewis Cook - AFC Bournemouth 21 DM £35k £13m
Florentino Luís - Sport Lisboa e Benfica B 18 DM £2k £510k
Franck Kessié - A.C. Milan 21 DM £70k £18m
Alessandro Murgia - S.S. Lazio 21 DM £22k £5m
Carlos Soler - Valencia 21 DM, M RLC £36k £10m
Mickaël Cuisance - Borussia Mönchengladbach 18 DM, AM C £26k £4m
Rúben Neves - Wolverhampton Wanderers 21 DM £40k £26m
Tom Davies - Everton 19 DM, AM C £25k £15m
Rodrigo Bentancur - Juventus 21 DM £32k £20m
Amadou Diawara - Napoli 20 DM £22k £18m
Maxence Caqueret - Olympique Lyonnais 18 DM, AM C £6k £342k
Thiago Maia - LOSC Lille 21 DM £52k £8m
Tanguy Ndombele - Olympique Lyonnais 21 DM £31k £8m
Santiago Cáseres - Villarreal 21 DM £25k £3m
Renato Sanches - FC Bayern München 20 DM, AM C £26k £13m
Arne Maier - Hertha Berlin 19 DM, AM C £17k £5m
Ryan Gravenberch - AFC Ajax 16 DM, AM LC £90 £257k
Manuel Locatelli - U.S. Sassuolo 20 DM £22k £6m
Rolando Mandragora - Udinese 20 DM £38k £8m
Matteo Guendouzi - Arsenal 19 DM £40k £18m
Filippo Melegoni - Delfino Pescara 19 DM £960 £1m
Sandro Tonali - Brescia 18 DM £790 £1m
Denis Zakaria - Borussia Mönchengladbach 21 DM £35k £5m
Amadou Haidara - Fussballclub RB Salzburg 20 DM £6k £855k
Victor Bobsin - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 DM £2k £51k
Claudio Gomes - Manchester City 17 DM £20k £571k
Fran Beltrán - Vigo 19 DM £12k £3m
Manu Morlanes - Villarreal B 19 DM £60 £498k
Daniel Bragança - Sporting Clube de Portugal 19 DM £2k £155k
Federico Valverde - R. Madrid 19 DM £15k £2m
Jonathan González - CF Monterrey 19 DM £6k £366k
Wendel - Sporting Clube de Portugal 20 DM £15k £3m
Donny van de Beek - AFC Ajax 21 DM, AM C £4k £5m
Martín Calderón - R. Madrid B 19 DM £620 £113k
DEFANSİF KANAT:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Diogo Dalot - Manchester United 19 D/WB RL £25k £14m
Aarón - 1. FSV Mainz 05 21 D/WB L £16k £5m
Pablo Maffeo - VfB Stuttgart 20 D/WB R £26k £5m
Júnior Firpo - Real Hispalis 21 D/WB L £9k £639k
Guilherme Arana - Sevilla 21 D/WB L £24k £5m
Davide Calabria - A.C. Milan 21 D/WB RL, M R £35k £8m
Trent Alexander Arnold - Liverpool 19 D/WB R, DM, M RC £40k £28m
Benjamin Henrichs - AS Monaco 21 D/WB RL £39k £8m
Gian Luca Itter - VfL Wolfsburg 19 D/WB L £4k £2m
Gonçalo Costa - Sporting Clube de Portugal 18 D/WB L £60 £23k
Achraf Hakimi - Borussia Dortmund 19 D/WB R £26k £6m
Luca Pellegrini - AS Roma 19 D/WB L £26k £2m
Toni Lato - Valencia 20 D/WB L £11k £2m
Ryan Sessegnon - Fulham 18 D/WB/AM L £8k £17m
Theo Hernández - Real San Sebastián 20 D/WB/AM L £104k £3m
Felix Passlack - Norwich City 20 D/WB/AM R £17k £3m
Pol Lirola - U.S. Sassuolo 20 D/WB R £11k £5m
Mateu Morey - Barcelona B 18 D/WB R £800 £113k
Álex Centelles - Valencia B 18 D/WB L £2k £445k
Juan Miranda - Barcelona B 18 D/WB/M L £3k £1m
Raoul Bellanova - A.C. Milan 18 D/WB R £1k £91k
MERKEZ ORTA SAHA:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Gedson Fernandes - Sport Lisboa e Benfica 19 M C £6k £4m
Tiago Dantas - Sport Lisboa e Benfica B 17 M C £1k £19k
Exequiel Palacios - Club Atlético River Plate 19 M RC £4k £6m
Agustín Almendra - Boca Juniors 18 M RC £2k £505k
Oihan Sancet - A. Bilbao B 18 M C £2k £235k
OFANSİF ORTA SAHA:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Sergio Gómez - Borussia Dortmund 17 AM LC £17k £2m
João Félix - Sport Lisboa e Benfica 18 AM RLC £3k £1m
Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen 19 AM RC £26k £11m
Phil Foden - Manchester City 18 AM C £12k £30m
Curtis Jones - Liverpool 17 AM C £770 £150k
Thiago Almada - Club Atlético Vélez Sarsfield 17 AM C £2k £2m
Lucas Paquetá - Clube de Regatas do Flamengo 20 AM LC £4k £9m
Nicolò Barella - Cagliari 21 AM C £22k £11m
Federico Chiesa - ACF Fiorentina 20 AM RL £54k £25m
Houssem Aouar - Olympique Lyonnais 19 AM C £24k £8m
Youri Tielemans - AS Monaco 21 AM C £33k £10m
Oliver Batista Meier - FC Bayern München 17 AM RL £5k £314k
Ousmane Dembélé - Barcelona 21 AM RL £207k £52m
Matías Vargas - Club Atlético Vélez Sarsfield 21 AM LC £5k £7m
André Horta - Los Angeles Football Club 21 AM LC £26k £2m
Mikel Oyarzábal - Real San Sebastián 21 AM RLC £39k £8m
Dani Ceballos - R. Madrid 21 AM C £51k £10m
Pedrinho - Sport Club Corinthians Paulista 20 AM RC £2k £432k
Kangin Lee - Valencia B 17 AM C £730 £145k
Cengiz Ünder - AS Roma 20 AM RL £32k £20m
Jadon Sancho - Borussia Dortmund 18 AM RL £34k £9m
Carles Aleñá - Barcelona 20 AM C £15k £2m
Lazar Samardzic - Hertha Berlin II 16 AM C £60 £108k
Andrija Zivkovic - Sport Lisboa e Benfica 21 AM RLC £36k £7m
Dani Olmo - GNK Dinamo 20 AM RLC £7k £900k
Alessandro Cortinovis - Atalanta 17 AM RC £560 £171k
Francisco Trincão - Sporting Clube de Braga B 18 AM RL £4k £314k
Gonzalo Maroni - Club Atlético Talleres de Córdoba 19 AM C £2k £2m
Malcom - Barcelona 21 AM RL £75k £16m
Amine Harit - FC Schalke 04 21 AM LC £26k £12m
Gérson - ACF Fiorentina 21 AM RLC £35k £10m
Jordi Mboula - AS Monaco 19 AM R £10k £2m
Lucas Lourenço - Santos Futebol Clube 17 AM C £90 £16k
James Maddison - Leicester City 21 AM C £55k £18m
Nadiem Amiri - TSG 1899 Hoffenheim 21 AM RLC £26k £8m
Antonio Marin - GNK Dinamo 17 AM RL £1k £197k
Christian Pulisic - Borussia Dortmund 19 AM RL £26k £20m
Kasey Palmer - Blackburn Rovers 21 AM RLC £20k £5m
Alan - Sociedade Esportiva Palmeiras 18 AM C £590 £21k
Leon Bailey - Bayer 04 Leverkusen 20 AM RL £69k £29m
Ferran Torres - Valencia 18 AM RLC £10k £1m
Elias Abouchabaka - SpVgg Greuther Fürth 18 AM LC £7k £452k
Josip Brekalo - VfL Wolfsburg 20 AM RL £31k £6m
Alberto Soro - Zaragoza B 19 AM C £4k £1m
João Filipe - Sport Lisboa e Benfica B 19 AM RL £3k £246k
Bernardo Sousa - Sporting Clube de Portugal 18 AM C £1k £3k
Ezequiel Barco - Atlanta United 19 AM RLC £21k £4m
Diogo Brás - Sporting Clube de Portugal 18 AM RL £1k £44k
Dominik Szoboszlai - Fussballclub RB Salzburg 17 AM LC £4k £900k
Tetê - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 18 AM R £590 £16k
Angel Gomes - Manchester United 17 AM RLC £2k £839k
Justin Kluivert - AS Roma 19 AM RL £57k £9m
Lovro Majer - GNK Dinamo 20 AM C £7k £1m
Nicolò Zaniolo - AS Roma 18 AM C £860 £2m
David Neres - AFC Ajax 21 AM RL £12k £7m
Alphonso Davies - Vancouver Whitecaps FC 17 AM L £1k £3m
Diego Laínez - CF América 18 AM RL £6k £536k
Kays Ruiz - Paris Saint-Germain 15 AM LC £60 £81k
Ademola Lookman - Everton 20 AM RLC £23k £12m
Brahim Díaz - Manchester City 18 AM RC £8k £4m
Calvin Stengs - AZ Alkmaar 19 AM RLC £3k £2m
Yacine Adli - Paris Saint-Germain 17 AM RC £5k £360k
Miguel Baeza - R. Madrid B 18 AM RLC £60 £86k
Callum Hudson Odoi - Chelsea 17 AM RLC £3k £1m
Roberto López - Real San Sebastián B 18 AM LC £920 £200k
Giorgi Chakvetadze - KAA Gent 18 AM LC £9k £5m
Manor Solomon - Maccabi Ironi Petach-Tikva 18 AM RL £210 £1m
Martin Ødegaard - Vitesse 19 AM RC £85k £2m
Victor Tsygankov - Dynamo Kyiv 20 AM RL £9k £4m
Galeno - Rio Ave Futebol Clube 20 AM RL £4k £3m
Alejandro Pozo - Granada 19 AM RL £4k £1m
Indy Boonen - KV Oostende 19 AM RLC £3k £672k
Úmaro Embaló - Sport Lisboa e Benfica 17 AM RL £2k £15k
OFANSİF ORTA SAHA & FORVET:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain 19 AM RL, ST £322k £67m
Amine Gouiri - Olympique Lyonnais 18 AM L, ST £8k £789k
Gabriel Jesus - Manchester City 21 AM RL, ST £90k £46m
Vinícius Júnior - R. Madrid 17 AM L, ST £92k £4m
Moise Kean - Juventus 18 AM L, ST £18k £3m
Ben Woodburn - Sheffield United 18 AM LC, F C £12k £9m
Kasper Dolberg - AFC Ajax 20 AM L, ST £9k £9m
Rodrygo - Santos Futebol Clube 17 AM L, ST £5k £2m
Willem Geubbels - AS Monaco 16 AM RL, ST £8k £681k
Juan Hernández - Huesca 19 AM/F C £17k £8m
Diogo Jota - Wolverhampton Wanderers 21 AM LC, F C £55k £23m
Dennis Man - Fotbal Club FCSB 19 AM RC, F C £5k £1m
Richarlison - Everton 21 AM RL, ST £90k £26m
Mason Greenwood - Manchester United 16 AM R, ST £100 £301k
Johannes Eggestein - SV Werder Bremen 20 AM/F C £9k £2m
Myron Boadu - AZ Alkmaar 17 AM RL, ST £3k £1m
Adalberto Peñaranda - Watford 21 AM L, ST £18k £16m
Eddy Salcedo - FC Internazionale 16 AM L, ST £230 £220k
Breel Embolo - FC Schalke 04 21 AM R, ST £69k £8m
Matheus Cunha - RB Leipzig 19 AM R, ST £26k £6m
Pelayo Morilla - S. Gijon B 16 AM RLC, F C £2k £226k
Paulinho - Bayer 04 Leverkusen 17 AM RL, ST £26k £9m
Marquinhos Cipriano - Shakhtar Donetsk 19 AM RC, F C £7k £3m
Jean Kévin Augustin - RB Leipzig 21 AM R, ST £68k £7m
Daniel Arzani - Celtic 19 AM RC, F C £30k £5m
Marcus Rashford - Manchester United 20 AM L, ST £20k £42m
Kalu - FC Girondins de Bordeaux 20 AM RL, ST £11k £5m
Yann Karamoh - FC Girondins de Bordeaux 19 AM RL, ST £32k £5m
Tahith Chong - Manchester United 18 AM RLC, F C £2k £5m
Gonçalo Guedes - Valencia 21 AM RL, ST £99k £20m
Rhian Brewster - Liverpool 18 AM R, ST £770 £301k
Myziane Maolida - OGC Nice 19 AM RL, ST £13k £2m
Pedro Neto - S.S. Lazio 18 AM RLC, F C £10k £178k
Alexander Fernández - Boca Juniors 17 AM RL, ST £20 £356k
João Victor - Sport Club Internacional 17 AM/F C £120 £18k
FORVET:
Oyuncu / Kulübü/ Yaşı / Pozisyonu / Ücreti / Değeri
Fábio Silva - Futebol Clube do Porto 15 ST £60 £9k
Fiete Arp - Hamburger SV 18 ST £26k £3m
Lautaro Martínez - FC Internazionale 20 ST £48k £18m
Pietro Pellegri - AS Monaco 17 ST £18k £1m
Luka Jovic - Eintracht Frankfurt 20 ST £7k £1m
Borja Mayoral - Levante 21 ST £17k £3m
Dejan Joveljic - FC Red Star Belgrade 18 ST £540 £309k
Alexander Isak - Borussia Dortmund 18 ST £13k £2m
Moussa Dembélé - Olympique Lyonnais 21 ST £43k £18m
Andrea Pinamonti - Frosinone 19 ST £640 £1m
Lincoln - Clube de Regatas do Flamengo 17 ST £4k £139k
Maximiliano Gómez - Vigo 21 ST £31k £10m
Brenner - São Paulo Futebol Clube 18 ST £3k £226k
Erling Håland - Molde FK 17 ST £550 £1m
Patrick Cutrone - A.C. Milan 20 ST £35k £11m
Pedro - Fluminense Football Club 21 ST £6k £9m
Maximiliano Romero - PSV Eindhoven 19 ST £10k £2m
Musa Barrow - Atalanta 19 ST £8k £7m
Ryan Cassidy - Watford 17 ST £500 £601k
Abel Ruiz - Barcelona B 18 ST £3k £614k
Nany Dimata - RSC Anderlecht 20 ST £26k £4m
Facundo Colidio - FC Internazionale 18 ST £7k £524k
Rui Pedro - Futebol Clube do Porto B 20 ST £4k £194k
VE BİR EFSANE...
Aslında futbol menajerlik oyunu denilinde bu alanın efsanesi hiç şüphesiz ki ilk versiyonu 1992’de çıkan Championship Manager, nam-ı diğer CM. Serinin 1999’da piyasaya sürülen CM 3 (CM01/02) versiyonunu da, genç yeteneklerin (wonderkids) belki de piri olarak nitelendirilebilecek Maxim Tsigalko’yu da hala çoğu futbol oyunu tutkunu unutabilmiş değil.
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