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VE BİR EFSANE...

Aslında futbol menajerlik oyunu denilinde bu alanın efsanesi hiç şüphesiz ki ilk versiyonu 1992’de çıkan Championship Manager, nam-ı diğer CM. Serinin 1999’da piyasaya sürülen CM 3 (CM01/02) versiyonunu da, genç yeteneklerin (wonderkids) belki de piri olarak nitelendirilebilecek Maxim Tsigalko’yu da hala çoğu futbol oyunu tutkunu unutabilmiş değil.