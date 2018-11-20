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1- Yazıcılar:

Artık eskisi kadar kullanılmıyor olsa da hala şirketlerde aktif olarak işlev gören yazıcılardaki güvenlik açıkları, hackerlerin şirket sistemlerine girmesi için açık kapı bırakıyor. Hackerler, bastırılan gizli belgeleri çalmaktan tüm IT alt yapısının çökmesine kadar pek çok sorunu güvenliği zayıf tek bir yazıcı aracılığıyla yaratabiliyor. Yazıcıları güvenli kılmak için öncelikle ilk kullanımda üretici tarafından verilen şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor.Daha sonra güvenlik ekibinde yazıcıların denetiminden sorumlu kişilerin dikkatle belirlenmesi ve bu kişilerin cihazların internete bağlı bir şekilde çalıştırılmadığından emin olacak şekilde kontroller yapması önem taşıyor.Ayrıca, yazıcıların veya tarayıcıların birkaç yılda bir yenilenmesi durumunda eski cihazlar ile ilgili bir yok etme stratejisinin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor.