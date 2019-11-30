İşte Hasan Ali'nin sakatlığı!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç öncesi kendisini deneyen Hasan Ali Kaldırım, ilk 11'e ismi yazılmasına rağmen son anda kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli sol bekin perşembe günü idmanda sakatlandığı öğrenildi. Sol kasığında kanama olan Hasan Ali'nin çekilen MR'ın da ise yırtık tespit edildi. Yıldız oyuncu, Göztepe öncesi kendisini denemek için ısınmaya erken çıktı ancak sonuç beklediği gibi olmadı.