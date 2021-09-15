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Haberler Teknoloji Mobil İşte iPhone 13 fiyat listesi ve vergi oranları! Haberler
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iPhone 13 Türkiye fiyatları belli oldu: Yüzde 55’i Apple’a, yüzde 45’i vergiye!

Apple’ın iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları 10 bin 999 TL’den başlayıp, 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. Peki almak isteyenlerin cebinden çıkacak olan bu tutarı ne kadarı vergiye gidiyor? İşte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max’teki KDV ve yasal ücretlerin oranı... Necdet Çalışkan'ın haberi...

İşte iPhone 13 fiyat listesi ve vergi oranları! Haberler

Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13’ü tanıtmasıyla birlikte gözler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in Türkiye fiyatlarına çevrildi.

Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de ise satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin 10 bin 999 TL’den başlayan resmi satış fiyatı 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

ABD’de ise bu fiyatlar 699 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlar arasındaki uçurum ise dolar kurunun yanısıra özellikle KDV ve yasal ücretlerden kaynaklanıyor.

Apple’ın online mağazasında ilan edilen satış fiyatlarında ürünlerin perakende etiketlerinin yanısıra, sözkonusu iPhone modelinde KDV ve yasal ücretlerin de yaklaşık olarak ne kadar olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 37 İLE YÜZDE 45 ARASINDA DEĞİŞİYOR

iPhone 13 modellerinin açıklanan fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin iPhone modelleri için cebinden çıkacak olan paranın yüzde 37 ile yüzde 45’i arasında bir oranın KDV ve diğer yasal ücretlere gittiği görülüyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu ücretler 4 bin 682 TL’den başlayıp, 8 bin 625 TL’ye kadar çıkabiliyor. KDV ve yasal ücretlerin perakende satış fiyatına oranı en düşük olan iPhone 13 modeli, yüzde 37 ile 512 GB’lik iPhone 13 olurken; oranın en yüksek olduğu model ise 128 GB’lik iPhone 13 Pro. Bu modeli almak isteyenlerin cebinden çıkacak olan tutarın yüzde 45’i KDV ve diğer yasal ücretlere gidiyor.

1 TB'LIK MODELDE 9279 TL'LİK KESİNTİ...

Tutar olarak bakıldığında ise en pahalı yeni iPhone olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in 22 bin 999 TL’lik fiyatının 9 bin 279 TL’si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.

İşte model model iPhone 13 fiyatları ile bu fiyatların içindeki KDV ve yasal ücretlerin tutarları...

iPhone 13 mini Türkiye Fiyatları

iPhone 13 mini Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran
128 GB 10999 4682 43%
256 GB 11999 4912 41%
512 GB 13999 5371 38%

iPhone 13 Türkiye Fiyatları

iPhone 13 Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran
128 GB 11999 4923 41%
256 GB 12999 5153 40%
512 GB 14999 5613 37%

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatları

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran
128 GB 15999 7196 45%
256 GB 16999 7444 44%
512 GB 18999 7939 42%
1 TB 20999 8625 41%

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatları

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran
128 GB 17999 7828 43%
256 GB 18999 8079 43%
512 GB 20999 8581 41%
1 TB 22999 9279 40%

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