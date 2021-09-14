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iPhone 13 çıktı, onlar raftan kalktı! 0:00 / 0:00

Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13’ü tanıtmasıyla birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini online mağazasından kaldırdı.

Apple’ın iPhone 13 modellerini tanıtmasından birkaç saat önce geçici olarak kapatılan online mağazası, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in tanıtım etkinliğin bitmesinin hemen ardından bu yeni ürünlerin online mağazaya eklenmesiyle birlikte tekrar açıldı.

İŞTE KARŞINIZDA İPHONE 13...

Ancak iPhone 13 serisini öne çıkarmak isteyen Apple, bir önceki en üst modelleri olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’i satıştan kaldırdı.

iPHONE 12 MİNİ VE iPHONE 12'DE FİYAT SABİT KALDI

iPhone 13 tanıtılmadan önce Apple, online mağazasında iPhone 12 Pro’yu 14 bin 999 TL, iPhone 12 Pro Max’i ise 16 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyordu.

BU FİYATTAN KAPANDI!

Bu iki modelin yerine gelen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ise başlangıç fiyatları, 15 bin 999 TL ve 17 bin 999 TL olarak belirlendi.

iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin Türkiye'de sırasıyla 9 bin 999 TL ve 10 bin 999 TL olan başlangıç fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.