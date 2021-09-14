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iPhone 13 öncesi Apple online mağazasını geçici olarak kapattı

Apple, iPhone 13 modellerinin tanıtımına saatler kala online mağazasını geçici olarak işleme kapattı. Apple için artık rutin haline gelen bu işlem iki şeyin habercisi: Mağazaya yeni ürünler girecek ve/veya ürün fiyatlarında güncellemeye gidilecek!

iPhone 13 öncesi Apple online mağazası geçici olarak kapatıldı! Haberler

Apple’ın bu akşam gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği öncesinde online satış mağazasını geçici olarak kapattı. Apple’ın online mağazasına girmek isteyenler şu bilgilendirme ile karşılaşıyor:

“Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.”

ABD’li teknoloji şirketinin daha önceki lansmanları öncesinde de yapılan ve artık rutin haline gelen bu uygulama, Apple’ın ürün portföyüne yeni girecek olan ürünlerin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu akşam Türkiye saati ile 20:00’da iPhone 13 serisini tanıtması beklenen Apple’ın yeni ürünlerinin online portföyüne eklenmesi sürecinde yapılan bu işlem, daha önceki yıllarda da yeni iPhone’ların tanıtımından birkaç saat öncesinde yapılıyordu.

TANITIM SONRASI AÇILACAK

Apple’ın online mağazasının, bu akşam Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan tanıtım etkinliğinin hemen ardından yeni iPhone modellerinin mağazaya eklenmesiyle tekrar işleme açılması bekleniyor.

Online mağazanın geçici olarak işleme kapatılması, her ne kadar rutin bir işlem olsa da, iPhone başta olmak üzere ürün fiyatlarındaki değişikliğin de habercisi olabilir. Nitekim daha önceki yıllarda bunun örnekleri de yaşandı; yeni iPhone’un portföye eklenmesiyle iPhone başta olmak üzere iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin fiyatlarının artırıldığına da şahit olundu.

iPHONE 12 FİYATLARI HANGİ SEVİYEDE?

Bu vesileyle, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’ten oluşması beklenen iPhone 13 serisinin tanıtımına saatler kala, mevcut iPhone 12 modellerinin Türkiye’deki resmi satış fiyatlarını da hatırlatmak istedik.

İşte Apple’ın online mağazasını kapatmadan hemen önceki iPhone 12 fiyatları:

iPhone 12 mini

TR Fiyatı (TL)

64 GB

9999

128 GB

10499

256 GB

11499

iPhone 12

TR Fiyatı (TL)

64 GB

10999

128 GB

11499

256 GB

12499

iPhone 12 Pro

TR Fiyatı (TL)

128 GB

14999

256 GB

15999

512 GB

17999

iPhone 12 Pro Max

TR Fiyatı (TL)

128 GB

16999

256 GB

17999

512 GB

19999

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