İşte karşınızda iPhone 13... 0:00 / 0:00

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Apple’ın merakla beklenen eylül ayı etkinliğinde yeni iPhone serisi sahne çıktı. ABD’li şirket, California’daki merkezi Apple Park’tan canlı olarak yayınlanan online etkinliğinde iPhone 13 modellerini tanıttı.

Türkiye saati ile 20:00’da başlayan ve Apple CEO’su Tim Cook’un açılışını yaptığı tanıtımda iPhone 13’ün yanısıra yeni iPad, yeni iPad mini, Apple Watch 7 de ilk kez tüketicilerin karşısına çıkarıldı. Beklendiği üzere Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşuyor.

iPHONE 13 MİNİ VE iPHONE 13

Bu modellerden iPhone 13 mini ve iPhone 13 mini 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamerayla gelirken, tasarım olarak bir önceki modele göre en büyük farklılık kamera yerleşimde olduğu dikkat çekiyor.

iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde arka kameralar alt alta yerleştirilirken, iPhone 13 mini ve iPhone 13’teki arka kameralar çapraz olarak yerleştirilmiş. Yien çentik da yeni iPhone’da bir önceki modele göre daha küçük. A15 Bionic çip ile gelen iPhone 13, 5G desteğine da sahip.

Yeni telefonların bataryalarında da iyileştirme yapılırken; iPhone 13 mini, iPhone 12 mini’ye göre 1.5 saat; iPhone 13, iPhone 12’ye göre ise 2.5 saat daha fazla pil ömrü sunuyor.

iPhone 13 mini’de 699 dolar olarak açıklanan başlangıç fiyatı iPhone 13’te ise 799 dolar oldu. Bu iki modelde de 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama alternatifleri bulunuyor.

iPHONE 13 PRO VE iPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 serisinin yeni üst düzey üyeleri ise iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max oldu.4 farklı renk seçeneği ile gelen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, A15 Bionic işlemci barındırıyor.

Super Retina XDR ve 1000 nits parlaklığında ekrana barındıran iPhone 13 modelleri, 120Hz ekran yenileme hızına sahip. 3x optic zoom özelliği bulunan iPohne Pro 13 modeli 6.1 inç, iPhone 13 Pro Max modeli ise 6.7 inç büyüklüğünde.

1 TB'LIK iPHONE...

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 4K video çekebiliyor. Apple, iPhone 13 Pro için 999 dolar, iPhone 13 Pro Max için ise 1099 dolarlık başlangıç fiyatı belirledi. iPhone 13 Pro modelleri ile birlikte beklendiği üzere 1 TB’lık depolama alternatifi ile şu ana kadar en yüksek depolama alanı sunan iPhone da görücüye çıkmış oldu.

İŞTE iPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI

Gelelim Apple’ın iPhone 13 serisinin piyasaya çıkış tarihi ve Türkiye fiyatlarına… 4 yeni modelden oluşan iPhone 13 serisi için Türkiye’de 24 Eylül’den itibaren ön sipariş verilebilecek. Yeni iPhone’lar 1 Ekim itibariyle de Türkiye’de satışta olacak.

iPhone 13 mini’de 10 bin 999 TL’den başlayan Türkiye satış fiyatları, iPhone 13’te 11 bin 999 TL, iPhone 13 Pro’da 15 bin 999 TL, iPhone 13 Pro Max’te 17 bin 999 TL olacak. Apple’ın iPhone portföyüne yeni giren 1 TB’lık modellerde ise Türkiye satış fiyatları şu şekilde belirlendi: 1 TB’lık iPhone 13 Pro 20 bin 999 TL, 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max 22 bin 999 TL.