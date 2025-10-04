İşte karşınızda yeni nesil Hogwarts! Harry Potter dizisinin oyuncuları belli oldu, bakın kimi kim canlandırıyor!
Harry Potter evreni, yıllar sonra yeni bir dizi uyarlamasıyla geri dönüyor! HBO tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu sonunda açıklandı. Yeni nesil Hogwarts büyücüleri ve efsanevi karakterler, yepyeni yüzlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte rol dağılımı ve hangi oyuncunun kimin yerine geçtiği…
Büyücülük dünyasının kapıları bir kez daha aralanıyor! Harry Potter dizisinin kadrosu netleşti ve herkesin merakla beklediği isimler duyuruldu. İşte yıllardır hafızalara kazınmış karakterleri canlandıracak yeni oyuncular...
HARRY POTTER
Yeni Oyuncu: Dominic McLaughlin
Orijinal Oyuncu: Daniel Radcliffe
HERMIONE GRANGER
Yeni Oyuncu: Arabella Stanton
Orijinal Oyuncu: Emma Watson
RON WEASLEY
Yeni Oyuncu: Alastair Stout
Orijinal Oyuncu: Rupert Grint
DRACO MALFOY
Yeni Oyuncu: Lox Pratt
Orijinal Oyuncu: Tom Felton
ALBUS DUMBLEDORE
Yeni Oyuncu: John Lithgow
Orijinal Oyuncular: Richard Harris ve Michael Gambon