Henüz çekimleri başlamadan hem seyircinin hem de sektörün merakla beklediği dizi haline gelen ‘Nöbet’ sette! Show TV’de ekrana gelecek Pana Film imzalı ‘Nöbet’in çekimleri için tüm oyuncular Antalya’ya yerleşti. Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya’da ekibini yalnız bırakmadı.

Yönetmenliğini Gökhan Erkut’un üstlendiği Nöbet dizisinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler paylaşıyor.

Nöbet çok yakında Show TV’de izleyicileriyle buluşacak!

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