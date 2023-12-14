İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı. Toplamda 32 takımın yer aldığı dev organizasyonda 16 ekip adını son 16 turuna yazdırdı. Kopenhag ve Real Sociedad turnuvanın sürpriz takımları olarak dikkat çekti.
Giriş: 14.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:48
1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı.
İşte son 16 turuna kalan takımlar:
2
Atletico Madrid
3
Bayern Münih
4
Psv
5
Real Sociedad
6
Leipzig
7
Inter
8
Napoli
9
Porto
10
Arsenal
11
Manchester City
12
Lazio
13
Paris Saint-Germain
14
Real Madrid
15
Borussia Dortmund