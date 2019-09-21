Önceki gün, okul servis ücretleriyle ilgili önemli bir sorunu gündeme taşımıştım. İstanbullu velilerden gelen şikayetler okul servisleri için ailelerden fahiş meblağlar istendiğini gösteriyordu. Özel okul velileri, SokağınSesi’ne Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) belirlediği servis ücret tarifesinin çok üstünde servis ücretleri istendiğini anlatıyordu. Verilen örnekler çok ama çok çarpıcıydı. Aylık 800-900 TL’yi bulan servis ücretleri karşısında veliler "Ev kirası gibi servis parası mı olur" diye isyan ediyordu. İstanbullu velilerin bu tepkisini dile getirdiğim yazının ardından öyle mesajlar geldi ki problemin sadece İstanbul’la sınırlı olmadığı da ortaya çıkmış oldu. İki gündür SokağınSesi’ne şikayet yağıyor desem hiç de abartılı bir ifade kullanmış olmam. Üstelik ebeveynlerden gelen mesajlar gösteriyor ki UKOME’ye yapılan şikayetler de fayda etmiyor. İşte servis ücretlerinden yakınan ailelerin mesajlarına birkaç örnek daha…

Bir başka özel okul velisi ise, “Okul ve ev arasında 10 km bile yok. Açıklanan tarifeye göre yıllık 3510 TL ödemem gerekli. Fakat benden istenen rakam 4770 TL. Bu hırsızlığa kim dur diyecek?” diyor.

"UKOME İLGİLENMEDİ"

“Eskişehir’de yaşıyorum. Çocuğumu başarı bursu kazandığı için özel okula gönderiyorum. UKOME’nin açıkladığı ücret 1800 lira. Servisin ise bizden aldığı 4000 lira. Yani liste fiyatının 2 katından fazla. UKOME’ye şikayet ettim, ancak ilgilenmediler 'Mahkemeye verin' dediler. Sonuçta vatandaş bu mağduriyetle baş başa bırakılıyor. Bu durum binlerce aileyi ilgilendiriyor ama niye çözüme kavuşturulmuyor anlamakta güçlük çekiyorum.”

Adım adım fazla ödenen servis parasını geri alma yolları...

Peki UKOME tarifesinden farklı olarak fahiş okul servis ücretiyle karşı karşıya kalan veliler ne yapacak, hakkını nasıl arayacak? Elbette ilk adım olarak UKOME’ye başvurup cezai müeyyide talep etmek. Fakat ailelerin ödedikleri fazla servis ücretini geri alma yolu da var. İşte o yolu da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’na sordum. Bakın Aydın Ağaoğlu velilere ne tavsiyelerde bulundu:

• UKOME tarifesinden fazla ödediğiniz servis parasını geri almanız çok kolay. Fazladan ödediğiniz servis ücreti için servis şirketine ihtar çekin. Noter ücreti de vermemek için ihtarı whatsapp’tan bile yapabilirsiniz. ‘UKOME’nin tarifesinde belirlenen km/fiyat aralığı belliyken benden istenen meblağ bu tarifenin üzerinde. Azla ödediğim paranın tarafıma iadesini, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm…’ şeklinde bir whatsapp ihtarının ardından eğer paranızı alamazsanız Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun.

• E-devlet üzerinden de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

• UKOME’nin belirlediği tarife gidiş-geliş fiyatıdır. Servisçilerin ‘O tarife tek yön için’ savunmasını dikkate almayın.

• Tüketici hakem heyetinin verdiği karar mahkeme kararı hükmündedir. Bu karara rağmen fazla ödenen servis ücreti ödenmediği takdirde de icra takibi yapılabilir.

• Bazen veliler servisçiyle karşı karşıya gelmekten çekiniyorlar, çünkü ‘Çocuğumu onlara emanet ediyorum’ düşünceleri var. Eğer böyle bir çekinceyle şu anda adım atamıyorsanız servis için ödediğiniz paranın makbuzlarını saklayın. UKOME tarifesinin çıktısını da alıp bu eğitim döneminin sonunda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak fazladan ödediğiniz bedelin size geri ödenmesini talep edin. Heyete başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak en yüksek ticari avans faizinin size ödenmesini talep edin. 10 yıl boyunca hak talep edebilirsiniz.

Esra Boğazlıyan, Habertürk'te sokağın sesi oluyor!

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