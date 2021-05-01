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İşten çıkarma yasağı uzatıldı! İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman?

İşten çıkarma yasağı son tarihi ne zaman? Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan uzatma kararı sonrası başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere kamuoyu tarafından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, işten çıkarma yasağı son tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

İşten çıkarma yasağı uzatıldı! İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman?

İşten çıkarma yasağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzatıldığını duyurdu! Kararın ardından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda ise "İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SON TARİH NE ZAMAN?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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