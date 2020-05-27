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Büyük şirketlerin piyasa değeri özvarlığının yarısı küçüklerinki 50 katı

Borsa İstanbul'da en büyük 30 şirketin sadece 11'nin ve 100 büyük şirketin 57'sinin piyasa değeri özvarlığının (net varlık değeri) biraz üstündeyken işlem gören küçük şirketlerin piyasa değeri son 2 ayda hisselerin anormal yükselmesi ile şirketlerin özvarlıklarını katladı. 28 şirketin piyasada değeri özvarlığının 10 katından ve 56 şirketin piyasa değeri de net varlığının 5 katından daha yüksek hale geldi. Öyle ki özvarlığının 50 katı piyasa fiyatı ile değerlenen şirketler var. Rahim Ak'ın haberi

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da son 2 ayda daha önce görülmedik hareketlere şahit oluyoruz. Yabancı yatırımcıların pandemi nedeniyle tüm gelişmekte olan ülke borsalarından olduğu gibi Borsa İstanbul'dan da çıkmaya karar vermesi ile yabancı payı yüzde 65'in üstünden yüzde 55'in altına gerilerken yabancının ağırlıklı olarak bulunduğu borsanın en büyük 30 şirketinin hisseleri olumsuz etkilendi. Yabancı çıkarken faiz orınının hızla düşmesi ve döviz ile altın fiyatının zirveye ulaşmış olması nedeniyle yerli yatırımcılar borsaya yöneldi. Son 6 ayda yaklaşık 350 bin yeni yatırımcı barsaya 45 milyar liraya yakın para getirdi. Ancak yatırımcılar özellikle bazı spekülatörlerin de sosyal medya kanalıyla yönlendirmesi ve dedikodu mekanizmasının devreye girmesi ile yabancıların çıktığı büyük şirketler değil daha küçük ve orta halli şirketlere yönelince şirketlerin piyasa değerlerinde anormallikler oluşmaya başladı.

YÜZDE BİN KAZANÇ İŞTAH KABARTTI

Bazı hisselerin yüzde 2 bin yüzde bin yükseldiği ortamda yatırımcılar daha büyük ve derinliği daha fazla dolayısıyla yukarı doğru sert hareket ettirilmesi zor hisseler yerine günlerce tavan olan hisseleri daha cazip buldu. Buradaki yükselişler borsayla henüz yeni tanışan yatırımcıların iştahını kabarttı. Sosyal medyadan körüklenen 1 gecede zengin olma hayalleri ile yeni yatırımcılar işeret edilen hisselere gidince büyük şirketlerin piyasa değerleri borsanın dip değerleri gördüğü seviyenin bile altında kalırken küçük ve orta boy şirketlerin piyasa değerleri inanılmaz yükseldi.

PİYASA DEĞERİ ÇOK MU ŞİŞTİ?

Şirketlerin piyasa değerlerinin yani fiyatının yüksek olup olmadığı bir kaç yöntemle ölçülebiliyor. Ancak bunlar içinde en önemlisi piyasa değerinin defter değerine oranlanması yoluyla ulaşılan sonuç. Yani Piyasa değeri/Defter değeri formülünden yola çıkılarak şirketin o günkü piyasa değerinin varlıklarına oranla ucuz mu pahalı mı olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. Piyasa değeri şirketin hisse fiyatının hisse adedi ile çarpılması sonucu elde edilen değeri ifade ediyor. Yani şirket o gün o fiyattan satılırsa toplam değerinin ne olduğunu gösteriyor. Peki defter değeri ne? Bir bilanço tablosunda aktifler işletmenin varlıklarını pasifler ise kaynaklarını gösteriyor. İşletme kaynakları borçlar ile özkaynaklar toplamını ifade ediyor. Defter değeri ise işletme varlıkları ile borçları arasındaki farkı iade ediyor. Bu da işletmenin özkaynakları toplamına eşittir. Aynı zamanda bu fark işletmenin borçlarından arındırılmış net varlık değeridir. İşte Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin piyasa değerinin bu net özvarlığına oranına bakarak şirketlerin son dönemdeki piyasa hareketi ile nasıl bir duruma geldiklerini ölçmeye çalıştık. Elbette yazılım gibi bazı sektörlerde defter değerinin piyasa değerinin değerinin altında olması normal. Ancak borsada tüm şirketler bu açıdan incelendiğinde bariz bir fark ortaya çıkmıyor. O da büyük şirketlerin birçoğunun bugün özvarlıklarını )yani kasasındaki parayı, elindeki makineleri, ürünleri, arsaları, arazileri, binaları) satsanız bugünkü piyasa değerinin yarısına bile gelmiyor. Oysa küçük ve orta boy şirketlerde ise durum bunun tam tersi.

BÜYÜKLER ŞİRKET VARLIKLARININ YARISINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Borsa İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin sadece 11'nin ve yine Türkiye'nin en büyük 100 büyük şirketinin 57'sinin piyasa değeri defter değerinin (net varlık değeri) biraz üstüne ancak çıkıyor. Geri kalanlar defter değerinin altına işlem görüyor. Şirket isimleri son 2 aylık hisse fiyat performansı ve PD/DD oranları aşağıda yer alıyor. Görülen o ki isimlerini duyduğumuzda güven duyduğumuz şirketlerin hisseleri borsaya bu yatırımcı akınına rağmen şirket varlıklarının yarısında işlem görüyor. Sadece pandemi nedeniyle BİM ve Migros gibi parekende şirketlerinde beklenen kar artışı nedeniye bu hisseler defter değerinin üstünde işlem görüyor. Şu bilgiyi de vermekte fayda var Türkiye'nin uluslarararası piyasalarda gözde olduğu 2006-2012 arasında Türk şirketler ve bankalar defter değerinin 4,5 katına satılıyordu. Ancak son yıllarda bu oran 1.1'e kadar inmişti. Yani iyi şirketlerde bu oranın gelecek beklentisi nedeniyle 2,3 kat olması gayet normal. Görülen bilinen karlı ve büyük şirketlerde bunun bugün itibarıyle gerçekleşmediği.

56 ŞİRKET VARLIĞININ 5 KATINDAN FAZLA DEĞERDE

Fakat küçük ve orta boy işletmelerde durum bunun tam tersi. Borsada işlem gören küçük şirketlerin piyasa değeri son 2 ayda hisselerin anormal yükselmesi ile şirketlerin özvarlıklarını katladı. Öyle ki tam 28 şirketin piyasada değeri özvarlığının 10 katından ve 56 şirketin piyasa değeri de net varlığının 5 katından daha yüksek hale geldi. Hatta özvarlığının 50 katı piyasa fiyatı ile değerlenen şirket bile var. Şunu da hatırlatalım bu şirketlerin büyük bölümünün piyasa değerleri yıllardır defter değerinin yarısından daha düşük fiyata işlem görüyordu.

64 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ALTINDA

Ad23 Mart-21 Mayıs %Değ.PD/DD
Net Holding870,3
Torunlar GMYO440,3
Akiş GMYO520,4
Emlak Konut GMYO270,4
İş Bankası (C)70,4
İş GMYO380,4
Özak GMYO370,4
T. Halk Bankası130,4
Türk Hava Yolları440,4
Yapı ve Kredi Bank.240,4
Yeşil Yatırım Holding950,4
Akbank20,5
Albaraka Türk280,5
Borusan Mannesmann550,5
Edip Gayrimenkul1020,5
GSD Holding900,5
Halk GMYO410,5
Kiler GMYO680,5
Marka Yatırım Holding1000,5
Martı GMYO1170,5
Metro Holding710,5
Panora GMYO310,5
Sabancı Holding220,5
T.S.K.B.170,5
Tek-Art Turizm1030,5
Vakıflar Bankası50,5
Yeşil Yapı910,5
Alarko GMYO540,6
Eczacıbaşı Yatırım450,6
Garanti Bankası100,6
Şekerbank380,6
Trakya Cam390,6
Adana Çimento (C)150,7
Adese Alışveriş Ticaret830,7
Avrasya GMYO990,7
Doğan Holding250,7
Hatay Tekstil1210,7
Kardemir (B)390,7
Kardemir (D)360,7
Reysaş GMYO210,7
Uşak Seramik760,7
Ak Enerji670,8
Akın Tekstil1090,8
Aksa Enerji530,8
Anadolu Grubu Holding280,8
Anel Elektrik450,8
Atakule GMYO670,8
Batı Çimento600,8
Bera Holding780,8
Borusan Yat. Paz.520,8
Çimsa290,8
Deniz GMYO570,8
Enka İnşaat70,8
Ereğli Demir Çelik80,8
Gözde Girişim780,8
Kardemir (A)470,8
Metro Petrol ve Tesisleri1200,8
Şişe Cam350,8
TAV Havalimanları390,8
Anadolu Efes30,9
Eczacıbaşı İlaç540,9
Göltaş Çimento620,9
Vakıf GMYO710,9
Yeni Gimat GMYO110,9

267 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ÖZVARLIĞININ ÜSTÜNDE

Ad23 Mart-21 Mayıs %Değ.PD/DD
Özbal Çelik Boru8750,9
Viking Kağıt5144,1
Doğtaş Kelebek Mobilya8742,2
Migros Ticaret5338,8
Döktaş Dökümcülük11234,3
Mardin Çimento2129,5
Kent Gıda18924,7
Yeşil GMYO8021
Burçelik Vana3620,2
Senkron Güvenlik11316,7
Taze Kuru Gıda27616,5
Politeknik Metal12515,7
Reysaş Lojistik5215
İzmir Demir Çelik3914,9
MLP Sağlık3314,8
RTA Laboratuvarları61914,7
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası7114,2
Ral Yatırım Holding8513,7
HUB Girişim6513,2
QNB Finans Fin. Kir.-2613,2
F-M İzmit Piston4212,8
Doğan Burda38512,1
Gübre Fabrik.4012,1
Tukaş5310,8
Aslan Çimento2810,7
ARD Bilişim Teknolojileri16910,2
QNB Finansbank4410,2
Bosch Fren Sistemleri7310,1
Güler Yat. Holding7048,2
Bim Mağazalar208,1
Metemtur Otelcilik647,8
Marshall717,6
İntema587,3
Papilon Savunma1397,3
Otokar297,2
AvivaSA Emeklilik Hayat27,1
Gedik Y. Men. Değ.497,1
Aksu Enerji707
Afyon Çimento936,9
Ulusoy Elektrik176,5
Kron Telekomünikasyon656,4
Ditaş Doğan1086,3
Fonet Bilgi Teknolojileri976,2
Formet Çelik Kapı1606
Hektaş635,9
İdealist GMYO1275,9
Pınar Su2235,8
Mondi Tire Kutsan935,6
Bizim Mağazaları415,3
Ford Otosan315,3
Say Reklamcılık775,3
Seyitler Kimya75,3
Çelik Halat675,1
Niğbaş Niğde Beton575,1
Smartiks Yazılım775,1
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1075
Logo Yazılım524,9
Ersu Gıda1694,8
Petrokent Turizm854,8
Marmaris Altınyunus564,5
Link Bilgisayar724,4
Mavi Giyim344,4
Türk Traktör634,4
Adana Çimento (A)864,3
Alkim Kimya744,3
Yünsa1144,3
Çelebi874,2
Sanifoam Sünger464,2
Akmerkez GMYO454,1
Çimbeton2774,1
Saray Matbaacılık1154,1
Verusa Holding444,1
Çemaş Döküm684
Duran Doğan Basım113,9
Ray Sigorta2293,9
Çimentaş2953,8
Dagi Yatırım Holding2463,7
Kafein Yazılım763,7
Plastikkart733,7
Sönmez Pamuklu1113,7
Konya Çimento673,6
Merko Gıda753,6
T.Tuborg153,6
Alkim Kağıt1003,5
Doğusan1163,5
Kerevitaş Gıda563,5
Milpa1423,5
Altınyunus Çeşme3213,4
Brisa753,4
Trabzon Liman1003,4
Escort Teknoloji1703,3
Oylum Sınai Yatırımlar723,3
Sanel Mühendislik583,3
Jantsa Jant Sanayi903,2
Kaplamin1013,2
Rhea Girişim653,2
Sasa Polyester1003,2
Beyaz Filo603,1
Nurol GMYO753,1
Olmuksan-IP533,1
Tofaş Oto. Fab.503,1
Ulusoy Un Sanayi1593,1
Adana Çimento (B)863
Deva Holding873
Info Yatırım-183
TSKB GMYO1383
Yaprak Süt ve Besi Çift.913
Ege Profil852,9
ICBC Turkey Bank542,9
İz Hayvancılık Tarım2562,9
Kütahya Porselen4222,9
Şeker Fin. Kir.172,9
Temapol Polimer Plastik1282,9
Acıpayam Selüloz1762,8
Dyo Boya742,8
İpek Doğal Enerji1332,8
Kartonsan632,8
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret702,8
Osmanlı Menkul422,8
Yataş442,8
Aksigorta492,7
Anadolu Hayat Emek.372,7
Gersan Elektrik1252,7
Özerden Plastik652,7
Safkar Ege Soğutmacılık1292,7
Silverline Endüstri1082,7
Türk Telekom232,7
Ünye Çimento742,7
Bossa842,6
Ege Gübre752,6
Global Men. Değ.1742,6
İdealist Danışmanlık872,6
Konfrut Gıda912,6
Makina Takım702,6
Yükselen Çelik762,6
Alcatel Lucent Teletaş612,5
Aselsan422,5
Bolu Çimento832,5
Denge Holding872,5
Derimod1322,5
Katmerciler Ekipman852,5
Banvit632,4
İzmir Fırça1162,4
Karel Elektronik352,4
Karsan Otomotiv502,4
Lokman Hekim Sağlık412,4
Sanko Pazarlama952,4
Vakko Tekstil612,4
Datagate Bilgisayar672,3
Desa Deri832,3
DO-CO332,3
Ege Endüstri462,3
Menderes Tekstil1172,3
Tat Gıda662,3
Vestel Beyaz Eşya702,3
Ata GMYO22,2
Berkosan Yalıtım662,2
Ceo Event Medya632,2
Garanti Faktoring472,2
İş Fin.Kir.422,2
Klimasan Klima772,2
Söktaş742,2
Trend GMYO2292,2
Türk Prysmian Kablo852,2
Derlüks Deri1522,1
Prizma Press Matbaacılık22,1
Servet GMYO1252,1
Bilici Yatırım242
İhlas Yayın Holding1302
Karsu Tekstil1202
Koza Altın372
Türker Proje Gayrimenkul452
Despec Bilgisayar841,9
İş Y. Men. Değ.691,9
Mega Polietilen2251,9
Pergamon Dış Ticaret421,9
Sarkuysan371,9
Ülker Bisküvi221,9
Anadolu Isuzu541,8
Armada Bilgisayar921,8
Avrupa Yatırım Holding1271,8
Bagfaş681,8
Batısöke Çimento941,8
Doğuş GMYO741,8
İş Girişim1121,8
Körfez GMYO1151,8
Parsan411,8
Selçuk Ecza Deposu311,8
Sinpaş GMYO251,8
Sönmez Filament1061,8
Adel Kalemcilik391,7
Alarko Carrıer851,7
Bak Ambalaj831,7
Credıtwest Faktorıng681,7
Denizli Cam541,7
Doğuş Otomotiv931,7
Euro Yatırım Holding911,7
Flap Kongre Toplantı Hiz.641,7
Koza Madencilik591,7
Kuyumcukent Gayrimenkul661,7
Netaş Telekom.651,7
Turkcell51,7
Akçansa291,6
Coca Cola İçecek151,6
Çemtaş701,6
Dagi Giyim1961,6
Demısaş Döküm611,6
Gedik Yatırım Holding691,6
Gediz Ambalaj671,6
Işıklar Enerji Yapı Hol.771,6
İhlas Gayrimenkul741,6
Rodrigo Tekstil1071,6
Utopya Turizm1431,6
Alarko Holding481,5
Aygaz451,5
Bantaş Ambalaj771,5
Çuhadaroğlu Metal791,5
Good-Year861,5
İhlas Ev Aletleri01,5
İhlas Gazetecilik01,5
Kristal Kola1021,5
Lüks Kadife1941,5
Nuh Çimento551,5
Orge Enerji Elektrik761,5
Petkim161,5
TGS Dış Ticaret1101,5
Tuğçelik1001,5
Tüpraş151,5
Vanet Gıda731,5
Yapı Kredi Koray GMYO761,5
Zorlu Enerji401,5
Anadolu Sigorta301,4
Enerjisa Enerji331,4
Gentaş321,4
Hürriyet Gzt.1121,4
İndeks Bilgisayar741,4
Odaş Elektrik601,4
Pınar Et Ve Un1221,4
Polisan Holding621,4
Turcas Petrol711,4
Verusaturk Girisim611,4
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş881,4
Akfen GMYO871,3
Aksa241,3
Ayen Enerji711,3
Erbosan461,3
GSD Denizcilik1211,3
Ostim Endüstriyel Yat1051,3
Ulaşlar Turizm Yat.1741,3
Vakıf Fin. Kir.531,3
Vestel521,3
Anadolu Cam811,2
Avrasya Petrol ve Tur.1531,2
Bursa Çimento631,2
Global Yat. Holding671,2
Güneş Sigorta991,2
İhlas Holding721,2
Lider Faktoring731,2
Mistral GMYO611,2
Peker GMYO1291,2
Arçelik261,1
Emek Elektrik1231,1
İskenderun Demir Çelik141,1
İttifak Holding921,1
Koç Holding201,1
Pegasus1251,1
Sekuro Plastik801,1
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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