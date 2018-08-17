Istra 1961 Pula - Lokomotiva Zagreb maçı heyecanı

Hırvatistan 1.HNL maçında Istra 1961 Pula ile Lokomotiva Zagreb, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 1 puanlı Istra 1961 Pula 10. sırada bulunuyor, Lokomotiva Zagreb 7 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Istra 1961 Pula, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lokomotiva Zagreb, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 442 kodlu maçı oynayanlar; Istra 1961 Pula galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Lokomotiva Zagreb galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Istra 1961 Pula son haftadaki Rudes müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lokomotiva Zagreb, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Istra 1961 Pula, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiva Zagreb, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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