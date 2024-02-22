İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, İsveç'i üs olarak kullanan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemek istediklerini ve bu doğrultuda önlemler aldıklarını söyledi.

Von Essen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör söz konusu olduğunda farklı ülkelerle işbirliğinin önemli olduğunu anlattı.

Son günlerde terörle mücadele kapsamında sert önlemler aldıklarını ve bu çerçevede Türkiye ile de iyi bir işbirliği yaptıklarını belirten Von Essen, "Bu sene için yaptığımız değerlendirmede de PKK'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması devam edecek. Terör örgütünün alanını daraltmak için bir dizi farklı önlemler alıyoruz. İsveç'i üs olarak kullanan PKK'nın çeşitli

aktörlerini, faaliyetlerini azaltma ve önleme isteğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA, ÇİN VE İRAN, İSVEÇ İÇİN TEHDİT

Rusya, Çin ve İran'ın İsveç'in güvenliği için tehdit oluşturan ülkeler olduğunu belirten Essen, "Bu ülkelerden kaynaklanan istihbarat faaliyetleri İsveç'in güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 17 Ağustos 2023'te 3'ten 4'e yükseltildiğini hatırlatan Essen, "Terör tehdidi seviyesini aşağı çekmek için sürekli takip ediyoruz. Bir süre daha terör alarmı en yüksek 5 üzerinden 4 seviyesinde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.