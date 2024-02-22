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        Haberler Dünya İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

        İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

        İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı, İsveç'i üs olarak kullanan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemek için sert önlemler aldıklarını ve bu konuda Türkiye ile de iyi bir işbirliğini yaptıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:32
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        İsveç PKK ile mücadeleye devam edecek
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        İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, İsveç'i üs olarak kullanan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemek istediklerini ve bu doğrultuda önlemler aldıklarını söyledi.

        Von Essen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör söz konusu olduğunda farklı ülkelerle işbirliğinin önemli olduğunu anlattı.

        Son günlerde terörle mücadele kapsamında sert önlemler aldıklarını ve bu çerçevede Türkiye ile de iyi bir işbirliği yaptıklarını belirten Von Essen, "Bu sene için yaptığımız değerlendirmede de PKK'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması devam edecek. Terör örgütünün alanını daraltmak için bir dizi farklı önlemler alıyoruz. İsveç'i üs olarak kullanan PKK'nın çeşitli

        aktörlerini, faaliyetlerini azaltma ve önleme isteğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

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        RUSYA, ÇİN VE İRAN, İSVEÇ İÇİN TEHDİT

        Rusya, Çin ve İran'ın İsveç'in güvenliği için tehdit oluşturan ülkeler olduğunu belirten Essen, "Bu ülkelerden kaynaklanan istihbarat faaliyetleri İsveç'in güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor." dedi.

        Ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 17 Ağustos 2023'te 3'ten 4'e yükseltildiğini hatırlatan Essen, "Terör tehdidi seviyesini aşağı çekmek için sürekli takip ediyoruz. Bir süre daha terör alarmı en yüksek 5 üzerinden 4 seviyesinde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        İsveç İstihbarat Teşkilatı, İsveç Askeri ve Güvenlik Servisi (MUST) ve İsveç Ulusal Savunma Radyo Kurumunun (FRA) oluşturduğu Terör Tehdidi Değerlendirme Ulusal Merkezi (NCT), 2023-2024 yılları için İsveç'e yönelik terör tehdidini değerlendirerek hazırladıkları raporu 13 Şubat'ta kamuoyuna açıklamıştı.

        Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine de değinilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

        "Avrupa'da düzenli bir para fonuna sahip ve muhtemelen her yıl milyonlarca kron para toplayan PKK, Avrupa'da destekçilerinin ağları aracılığıyla ve siyasi lobicilik yoluyla uluslararası fırsatları da kullanarak siyasete nüfuz etmeye devam edecek. PKK, Türkiye'de terör faaliyetleri için Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edecektir. PKK, İsveç'te olumlu imaj çizmek ve örgüte elaman kazandırmak için 2024 yılında da faaliyetlerine muhtemelen devam edecektir."

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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