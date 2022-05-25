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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itiraz devam ederken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye’ye geldi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.

İlk görüşme Finlandiya ile sonra da İsveç heyeti ile ikili görüşme yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşmeye geçildiği öğrenildi.

Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ederken İsveç heyetinden İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetinden ise Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler, yaklaşık 5 saat sürdü.

İSVEÇ'TEN GÖRÜŞMELER SÜRERKEN AÇIKLAMA

İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO üyeliğine ilişkin Ankara'daki görüşmeleri devam ederken İsveç Başbakanı Magdalene Andersson'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi.

Andersson, görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkenin NATO'ya üye olması konusundaki çekincelerine çözüm bulmaya odaklanılacağı belirtti.

Andersson, "Listedeki konuları gözden geçireceğiz, tam olarak anlaşılmayan başlıkları masaya yatıracağız." dedi. "Mesela bizim terör örgütlerinde finansal yardım sağlamamızla ilgili iddialar. Biz tabii ki terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz." diye ekledi.

"YAZILI MUTABAKAT İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tutumunun ardından diplomasi trafiği sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ülke ilişkileri ve NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de telefonda görüştü.