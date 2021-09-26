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BBC'de yer alan habere göre, İsviçre'de bugün yapılan referandumun ilk sonuçlarına göre seçmenler eşcinsel evliliğe onay verdi.

Gelen ilk sonuçlara göre, yüzde 60 üzerinde seçmenin eşcinsel evliliğe onay verdiği ifade edildi. Nihai sonuçların ilerleyen saatlerde gelmesi bekleniyor. Sandıktan en az yüzde 51 oranında 'Evet' çıkması gerekiyordu.

Yeni yasa ile birlikte, eşcinsel evliliklerin yasallaşacak ve bu çiftlerin evlat edinmesini mümkün olacak.

Ülkede 2005'te yapılan referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den bu yana eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verilmişti.