İsviçre'de Putin'in sevgilisi krizi 0:00 / 0:00

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Page Six'e konuşan bir kaynak, "Putin Ukrayna'ya saldırısını gerçekleştirirken, masum vatandaşlara saldırarak bir mülteci krizine neden olurken, ailesi İsviçre'de çok özel ve çok güvenli bir dağ evinde tutuluyor" demişti.

Vladimir Putin'in sevgilisi Alina Kabaeva'nın, çocuklarıyla birlikte İsviçre'deki lüks bir villada saklandığı iddia edilirken, change.org'da 3 dilde Kabaeva'nın ülkeden gönderilmesi için oluşturulan kampanyayı 55 bin kişi imzaladı.

İSVİÇRE MAKAMLARI İDDİAYI REDDETTİ

İsviçreli yetkililer, İsviçre kamu yayıncısı SRF'nin programı Tagesschau tarafından belirtilen iddialara yanıt olarak "bu kişinin İsviçre'de bulunduğuna dair hiçbir belirti olmadığını" söyledi.

Putin ve Kabaeva’nın yıllardır birlikte olduğuna ve çocukalarının olduğuna dair birçok iddia olsa da ikilinin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alıyor.