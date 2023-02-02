İsviçre'den iltica iddialarına yalanlama

HABERTURK.COM

İsviçre'de iltica taleplerine artış olduğu ve iltica taleplerinde enflasyona bağlı 'ekonomik iltica' taleplerinin de İsviçre tarafından kabul edildiği iddia edilmişti.

İsviçreli makamlardan o iddialara yalanlama geldi.

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği İletişim Müdürü Daniel Bach, 'ekonomik iltica' iddialarına yönelik olarak Haberturk.com'a verdiği yanıtta "Bu raporları biz de not ettik. Ne yazık ki bunlar doğru değil. İsviçre, sığınmacılara yalnızca ırk, din, milliyet veya diğer nedenlerden dolayı tehdit altında olmaları halinde sığınma hakkı vermektedir. Riskin de gerçek ve o kişiyle ilgili olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Türkiye'deki bazı medya kuruluşları, Türkiye'den gelen insanlara İsviçre'de ekonomik nedenlerle sığınma hakkı verildiğini iddia ediyor. Bu yanlıştır. İsviçre yalnızca belirli kriterlerde risk taşıyan kişilere sığınma hakkı verir" dedi.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir. d