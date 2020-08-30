İtalya açıklarında göçmen botu alev aldı

DHA

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, ülkenin güneyindeki Crotone kenti açıklarında, yaklaşık 20 göçmen taşıyan bota, sahil güvenlik ve mali polis ekipleri müdahale ederken, botun birden alev aldığı aktarıldı.

Bottaki alevlerin yakıt tankındaki bir patlamadan kaynaklandığı ifade edilerek, ilk belirlemelere göre 6 göçmenin kaybolduğu, göçmenleri gemilerine almaya çalışan 2 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, olayda hayatını kaybeden olup olmadığının kesinlik kazanmadığı kaydedildi.

LAMPEDUSA'YA GÖÇMEN AKINI SÜRÜYOR

İtalyan basınındaki diğer haberlere göre, İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na dün akşam yaklaşık 450 düzensiz göçmen ulaştı.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, Ada'daki göçmen karşılama merkezinde bulunan göçmenlerin sayısının 1500'ü geçtiğini belirterek, zor durumda olduklarını ve bu durumun bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladı.

Martello, hükümeti eleştirirken, içinde bulundukları durumu protesto için genel greve gitmeyi düşündükleri bilgisini paylaştı.

"LOUISE MICHEL"İN YARDIM ÇAĞRILARINA YANIT

Bu arada, İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin mali kaynak sağladığı "Louise Michel" isimli yardım teknesinin kurtardığı 219 göçmen için yapılan yardım çağrılarına İtalya'dan yanıt geldi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, teknede acil yardıma ihtiyacı olan 32'si kadın, 13'ü çocuk 49 kişinin, sahil güvenlik botuyla Lampedusa'ya taşındığı bildirildi.