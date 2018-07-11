İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

Dünyanın en önemli futbolcularından kabul edilen Cristiano Ronaldo, İspanyol Real Madrid takımından ayrılarak İtalyan Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.
Spor basınında son birkaç haftanın en dikkat çeken söylentilerinden olan Ronaldo'nun Juventus'a transferi Salı günü öğleden sonra Real Madrid'den yapılan açıklamayla teyit edildi.
Real Madrid'in internet sitesinde yapılan açıklamada, takımdan ayrılarak Juventus'a geçmenin Ronaldo'nın "isteği ve talebi" olduğu vurgulandı. Ekibin açıklamasında Ronaldo'ya, "Real Madrid her zaman için senin evin olacak" denildi.
Real Madrid'in açıklamasının ardından Juventus da internet sitesinde Ronaldo'ya "Hoşgeldin" mesajı yayımladı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, Ronaldo'nun Juventus'a transferi için Real Madrid'e 112 milyon euro ödenecek. Juvenus'la 4 yıllık anlaşma imzalayacak olan Ronaldo da sezon başına 30 milyon euro net maaş alacak.
9 yıl sonra Real Madrid'e veda edecek olan 33 yaşındaki Portekizli oyuncu Ronaldo da bir mesaj yayımlayarak, "Real Madrid'deki ve Madrid kentindeki bu yıllar hayatımın muhtemelen en güzel yıllarıydı" dedi. Ronaldo, "Fakat artık hayatımda yeni bir döneme girme zamanımın geldiğine inanıyorum ve bu yüzden kulüpten transferimi kabul etmesini istedim" diye devam etti.
İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin özel bir jetle Ronaldo'nun tatil yaptığı Yunanistan'a giderek anlaşmayı kesinleştirdiğini yazdı. Habere göre Agnelli'ye, Türk sevgilisi Deniz Akalın da eşlik etti.
La Gazzetta dello Sport haberi, "Dünyanın en güçlü futbolcusunu Serie A'ya getiren anlaşma tamamlandı" diye duyurdu.
Tuttosport sitesi transferi "asrın hamlesi" diye niteledi. Il Sole 24 Ore de, "Yüzyılın anlaşması" diye yazdı.
Corriere dello Sport, Ronaldo'nun sağlık testlerinden geçmek üzere gelecek Pazartesi günü Torino'ya gelmesinin beklendiğini yazdı.
Transfer haberinin kesinleşmesinin ardından Juventus hisseleri yüzde 5.77 değer kazandı. Ronaldo'nun Juventus'a transferi sosyal medyada da birçok farklı başlıkla en çok konuşulan konu oldu.
Ronaldo, 2009'da Manchester United'dan 80 milyon sterline transfer olduğu Real Madrid formasıyla 451 kez fileleri havalandırmış ve 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.
Juventus'un daha önce en pahalı transferi ise 90 milyon Euro'ya Napoli'den transfer ettiği Gonzalo Higuain'di.
Real Madrid'in ise yeni teknik direktörü Julen Lopetegui yönetinde kadrosunda değişikliklere gideceği ve öncelikle Paris St-Germain'in 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Neymar'ı transfer etmeye çalışacağı belirtiliyor.
Paris St-Germain, Neymar'ı, 200 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Real Madrid'in ezelik rakibi Barcelona'dan transfer etmişti.
Fransız kulübünün bir diğer yıldızı 19 yaşındaki Kylian Mbappe de Real Madrid'in radarında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.