İtalya basınında Ronaldo'nun Juventus'a transferi: 'Yüzyılın anlaşması'

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Dünyanın en önemli futbolcularından kabul edilen Cristiano Ronaldo, İspanyol Real Madrid takımından ayrılarak İtalyan Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer oldu.

Spor basınında son birkaç haftanın en dikkat çeken söylentilerinden olan Ronaldo'nun Juventus'a transferi Salı günü öğleden sonra Real Madrid'den yapılan açıklamayla teyit edildi.

Real Madrid'in internet sitesinde yapılan açıklamada, takımdan ayrılarak Juventus'a geçmenin Ronaldo'nın "isteği ve talebi" olduğu vurgulandı. Ekibin açıklamasında Ronaldo'ya, "Real Madrid her zaman için senin evin olacak" denildi.

Real Madrid'in açıklamasının ardından Juventus da internet sitesinde Ronaldo'ya "Hoşgeldin" mesajı yayımladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Ronaldo'nun Juventus'a transferi için Real Madrid'e 112 milyon euro ödenecek. Juvenus'la 4 yıllık anlaşma imzalayacak olan Ronaldo da sezon başına 30 milyon euro net maaş alacak.

9 yıl sonra Real Madrid'e veda edecek olan 33 yaşındaki Portekizli oyuncu Ronaldo da bir mesaj yayımlayarak, "Real Madrid'deki ve Madrid kentindeki bu yıllar hayatımın muhtemelen en güzel yıllarıydı" dedi. Ronaldo, "Fakat artık hayatımda yeni bir döneme girme zamanımın geldiğine inanıyorum ve bu yüzden kulüpten transferimi kabul etmesini istedim" diye devam etti.

İtalyan basını ne yazdı?

- AFP

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin özel bir jetle Ronaldo'nun tatil yaptığı Yunanistan'a giderek anlaşmayı kesinleştirdiğini yazdı. Habere göre Agnelli'ye, Türk sevgilisi Deniz Akalın da eşlik etti.

La Gazzetta dello Sport haberi, "Dünyanın en güçlü futbolcusunu Serie A'ya getiren anlaşma tamamlandı" diye duyurdu.

Tuttosport sitesi transferi "asrın hamlesi" diye niteledi. Il Sole 24 Ore de, "Yüzyılın anlaşması" diye yazdı.

Corriere dello Sport, Ronaldo'nun sağlık testlerinden geçmek üzere gelecek Pazartesi günü Torino'ya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Transfer haberinin kesinleşmesinin ardından Juventus hisseleri yüzde 5.77 değer kazandı. Ronaldo'nun Juventus'a transferi sosyal medyada da birçok farklı başlıkla en çok konuşulan konu oldu.

Real Madrid formasıyla 451 gol attı

Ronaldo, 2009'da Manchester United'dan 80 milyon sterline transfer olduğu Real Madrid formasıyla 451 kez fileleri havalandırmış ve 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Juventus'un daha önce en pahalı transferi ise 90 milyon Euro'ya Napoli'den transfer ettiği Gonzalo Higuain'di.

Real Madrid'in ise yeni teknik direktörü Julen Lopetegui yönetinde kadrosunda değişikliklere gideceği ve öncelikle Paris St-Germain'in 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Neymar'ı transfer etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Paris St-Germain, Neymar'ı, 200 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Real Madrid'in ezelik rakibi Barcelona'dan transfer etmişti.

Fransız kulübünün bir diğer yıldızı 19 yaşındaki Kylian Mbappe de Real Madrid'in radarında.