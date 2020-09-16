Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCYaşam
ABONE OL

İtalya'da 7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hapisten hep aşk için kaçtım

Cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı bir mahkum, hapishaneden 7. kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi

Giuseppe Mastini
BBC TÜRKÇE

İtalya'da cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı mahkum, hapishaneden yedinci kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre ilk suçlarını Roma'da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini'nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.

İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de haberlere konu olan Mastini, 2017'de 6. kaçışında, sevgilisinin kredi kartı harcamaları takip edilerek bulunmuştu.

2017'de yaklaşık 1 ay boyunca aranan Mastini, son kaçışında ise 10 gün içinde bulundu.

Sardinya adasındaki Sassari kentinde yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçen ay sonunda "ödül" olarak verilen dışarı çıkma izninden faydalandı ancak çıkış izni süresinin dolduğu 6 Eylül'de tekrar cezaevine dönmedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca aranan Mastini sonunda dün Sassari yakınlarında bir çiftlik evinde saklanırken bulundu.

İtalyan basınına göre Mastini, kendisini yakalayan polislere direniş göstermedi, "Saçma bir şey yaptım ama her zaman aşk için kaçtım" dedi.

Güvenlik güçlerinin Mastini'nin yerini, sevgilisi ile yaptığı telefon görüşmesi sayesinde belirlediği belirtildi.

"Çingene Johnny" (Johnny lo Zingaro) lakaplı Giuseppe Mastini, İtalya'da ismini bu lakaptan alan bir şarkı ve bir filme de konu olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Slovenya'da Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi
BBCAhşabı yakılmıştı... İşte Melania Trump'ın yeni ...
Hollanda'da kaybolan kedi 2 yıl sonra Belçika'da bulundu
BBCHollanda'da kaybolmuştu... Belçika'da bulundu
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
BBCOrmanda kaybolmuştu... İçinden maymun selfieleri ...
ABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır olabilir
BBCABD Başkanı Trump: Aşı 3, 4 hafta sonra hazır ...
Bugün Beyaz Saray'da imzalanacak İsrail-BAE anlaşması ne anlama geliyor?
BBCBugün Beyaz Saray'da imzalanacak İsrail-BAE anlaşması ...
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un 'Siyasi düzenin tüm yanlışlarının sembolü' deyip satamadığı lüks başkanlık uçağının hikayesi
BBCMeksika Devlet Başkanı Obrador'un 'Siyasi düzenin tüm ...
İtalya’da okullar 6 ay sonra açıldı: Kilise, tiyatro, parklarda ders
BBCİtalya’da okullar 6 ay sonra açıldı: Kilise, tiyatro, ...
Reuters: Özbekistan'da tacizcilerini döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü
BBCReuters: Özbekistan'da tacizcilerini döven kadına ...
Panama'da dini bir tarikatla bağlantılandırılan toplu mezar bulundu
BBCPanama'da dini bir tarikatla bağlantılandırılan toplu ...
Filistinli bir aileyi kundaklama sonucu öldüren İsrailli yerleşimciye ömür boyu hapis cezası
BBCFilistinli bir aileyi kundaklama sonucu öldüren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X