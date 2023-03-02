Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında konuyla ilgili bakanların katılımıyla kuraklık ve devam etmekte olan su sıkıntısını görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.

Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak bir kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmaların yürütmesinden sorumlu olacak.

Bu kapsamda, kuraklık sorununa müdahale öncelikleri, bunların uygun programlanması, ayrıca bölgeler ve ilgili yerel kuruluşlarla mutabakata varmak suretiyle bir "ulusal su yönetim planı" belirlenecek.

Kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve gerekli yasal sadeleştirmeler hayata geçirilecek.

Ayrıca su kaynaklarının sorumlu biçimde kullanılması konusunda bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.

Bu arada, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da Temsilciler Meclisi'nde kuraklıkla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bu soruna parlamentoyu da katarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yaklaşmaları gerektiğini söyledi.

Su kemerlerini daha etkin şekilde kullanıp yararlanmaları gerektiğini dile getiren Lollobrigida, ellerinde bu sorun için son birkaç yılda tahsis edilmiş ancak bürokratik bazı engeller nedeniyle kullanamadıkları 8 milyar avro olduğunu, bunun kullanımına yönelik hızlı yasal bir müdahale gerektiğini belirtti.