Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi

İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye ilişkin kontrol mekanizması oluşturulmasını ve bunun başına olağanüstü bir komiserin atanmasını kararlaştırdı

İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
AA

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında konuyla ilgili bakanların katılımıyla kuraklık ve devam etmekte olan su sıkıntısını görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda kuraklıkla mücadelede atılacak adımlar konusunda 4 maddelik yol haritası belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak bir kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmaların yürütmesinden sorumlu olacak.

Bu kapsamda, kuraklık sorununa müdahale öncelikleri, bunların uygun programlanması, ayrıca bölgeler ve ilgili yerel kuruluşlarla mutabakata varmak suretiyle bir "ulusal su yönetim planı" belirlenecek.

Kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve gerekli yasal sadeleştirmeler hayata geçirilecek.

Ayrıca su kaynaklarının sorumlu biçimde kullanılması konusunda bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.

Bu arada, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da Temsilciler Meclisi'nde kuraklıkla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bu soruna parlamentoyu da katarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yaklaşmaları gerektiğini söyledi.

Su kemerlerini daha etkin şekilde kullanıp yararlanmaları gerektiğini dile getiren Lollobrigida, ellerinde bu sorun için son birkaç yılda tahsis edilmiş ancak bürokratik bazı engeller nedeniyle kullanamadıkları 8 milyar avro olduğunu, bunun kullanımına yönelik hızlı yasal bir müdahale gerektiğini belirtti.

KURAKLIK SORUNU GEÇEN YAZDAN BERİ DEVAM EDİYOR

2022'nin bahar ve yaz aylarında yağış oranlarının düşük kalması sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığını geçiren İtalya’da takip eden sonbahar ve kış aylarında özellikle kuzey bölgelerinin yine az yağış alması, gelecek aylar için endişe yaratıyor.

İklim araştırmaları vakfı CIMA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, Alpler'deki kar oranı son 10 yılın ortalamasına kıyasla bu kış yüzde 53 daha az olurken bu durum, tarımsal üretimin ana unsurlarından olan ülkenin 652 kilometre uzunluğuyla en uzun nehri Po'nun su seviyesine de yansıdı. Po'nun su seviyesinin, son 10 yıla göre bu yıl yüzde 61 daha az olduğu belirtilmişti.

Ülkede geçen yılki kuraklığın tarım sektöründe yaklaşık 6 milyar avroluk zarara yol açtığı basına yansımıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

G20 toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
DÜNYA G20 toplantısı, hayatını kaybedenler için saygı ...
NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roketi fırlatıldı
DÜNYA NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roketi ...
ABD istihbaratına göre "Havana Sendromu" ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmuyor
DÜNYA "Gizemli hastalığın" yabancı güçlerle bağı var mı?
Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri
DÜNYA Yunanistan'da ölümcül tren kazası!
Beyaz Saray'dan "TikTok sorun teşkil ediyor" açıklaması
DÜNYA Beyaz Saray'dan TikTok açıklaması
ABD, İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyecek
DÜNYA ABD, İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade ...
İsrail'de protesto sırasında Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
DÜNYA Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Güvenlik Konseyi için reform çağrısı yaptı
DÜNYA ABD'den BM Güvenlik Konseyi için 'reform' çağrısı
ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!
DÜNYA Amerika'da hala geçerli olan tuhaf yasalar!
Whatsapp yeni özellikleriyle sosyal medya platformuna dönüşüyor
DÜNYA Whatsapp yeni özellikler sunuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.