İtalya'da siber casusluk skandalının yankıları sürüyor

Ülkede Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla gündeme gelen; bir siber casusluk çetesinin, bazı ünlü firma ve simalara dair özel bilgileri devletin veri tabanından ele geçirip, kötü amaçlarla kullandığı ve para karşılığında gizli servislere sattığı iddialarının yankıları sürüyor.

İtalyan basınında bugün çıkan haberlerde, bir dönem üst düzey yetkilere sahip olması sebebiyle "süper polis" olarak anılan Carmine Gallo hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Soruşturmanın baş şüphelilerinden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan eski polis Gallo'nun İsrail teknolojisine sahip kriptolu telefon kullandığı iddia edildi.

Buna ek olarak, Başbakanlıktan bazı kişilerin, Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin ortak şirketi "Equalize"yi ziyaret ettiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı, bu durumun, bağlantı kurulan kişilerin nüfuzunu ve sahip oldukları bağlantılar ağını gösterdiği kaydedildi.

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-Soruşturmada Mossad'ın adı geçiyor

Soruşturmadan basına yansıyan daha önceki haberlerde de Gallo ve Pazzali'nin, yasa dışı şekilde elde ettikleri bilgileri, özel şirketleri "Equalize" üzerinden milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi başka ülkelerin gizli servislerine sattıkları ileri sürülmüştü.