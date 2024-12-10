İtalya'dan Türkiye açıklaması

Tajani, Rai 1 kanalında "5 dakika" isimli programa katılarak uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye konusuna dikkatle yaklaştıklarını belirten Tajani, "Suriye'deki durumla alakalı iyimserim. Başka ülkelerden; Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız." dedi.

Tajani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Suriye'de Hristiyan azınlıkların korunması konusu da dahil olmak üzere uzun bir görüşme yaptığını anımsatarak "Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmek için önemli bir muhataptır." diye konuştu.

İtalyan bakan, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) da değinerek "Dünya nezdinde itibar kazanmak istiyor, bakalım bu duruşlarını somut adımlar takip edecek mi? Durumu, dakika dakika izliyoruz çünkü Suriye'nin istikrarı, Orta Doğu'nun istikrarı için esastır." ifadelerini kullandı. AA'nın haberine göre; Şam'daki büyükelçiliklerine dün silahlarıyla giren ve büyükelçiliğe ait 3 aracı götürenlerin silahlı suçlular olduğunu, bununla beraber durumun kontrol altında olduğunu dile getiren Tajani, "Durumun gelişimini takip etmek ve Orta Doğu'nun bu bölgesinde İtalya olarak bulunmak amacıyla Şam'daki büyükelçiliğimizi açık bırakma kararı aldık." dedi.