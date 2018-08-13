İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile dayanışma mesajı ve euro uyarısı
İtalya'dan liradaki sert düşüşle ilgili olarak Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Türkiye'nin kritik bir oyuncu olduğunu ve bu durumun herkes için kötü haber niteliği taşıdığını söyledi.
13.08.2018 - 09:48 | Güncelleme:
İtalya'dan liradaki sert düşüşle ilgili olarak Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi.
İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı. Moavero, Türk lirasındaki düşüşle ilgili olarak şunları söyledi:
"İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir."
İtalya'da Avrupa Birliği'ne (AB) ve euro'ya şüpheyle yaklaşan partilerin geçen Haziran ayında kurduğu koalisyon hükümetine dışarıdan bakan olarak atanan Moavero, Türkiye'de yaşananların euro karşıtlarına da ders olması gerektiğini savundu.
İtalyan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'de yaşananlar, bizim kıtamızı da ilgilendiren bir husus hakkında düşünmemizi sağlamalıdır: Avrupa gibi sağlam bir bölgede, yani farklı devletler için güçlü bir ortak para birimi olan ve bir sorun yaşandığında bu devletlerarasında bir koruma ağı oluşturma kapasitesine sahip bir bölgede yer almak bir avantajdır. Yalnızca ulusal çerçevede referans alınabilecek bir para birimine sahip olmak ise mali kriz ve spekülatif saldırılar karşısında bu gibi garantiler sağlayamayabilir" dedi.
Moavero, "Euro gibi bir para birimine sahip olmanın olumlu olup olmadığı konusunda, ki bence olumludur, hala şüpheleri olanların Türkiye'de yaşananları dikkatle değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.
Cuma günü Financial Times'ın liradaki değer kaybının Avrupa bankaları için kaygı yarattığı yönündeki haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının piyasanın beklentilerini karşılamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ile alüminyum ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini artırma kararının etkisiyle lira tarihte en fazla değer kaybettiği günlerden birini yaşadı.
Dolar 6,87 TL, euro 7,85 TL, sterlin de 8,49 TL ile rekor kırdı. Cuma günü liranın günlük değer kaybı dolar karşısında yüzde 15,88; euro karşısında yüzde 14,33 ve sterlin karşısında da yüzde 14,94 oldu.
İngiltere ve ABD basını liradaki sert düşüş hakkında ne yazdı?
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İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile dayanışma mesajı ve euro uyarısı/italya-disisleri-bakani-ndan-turkiye-ile-dayanisma-mesaji-ve-euro-uyarisi-20994072099407
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