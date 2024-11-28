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        Haberler Dünya İtalya, Gazze için 40 ton insani yardım malzemesi gönderdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İtalya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi

        İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:07 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:07
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        İtalya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyası çerçevesindeki ikinci yardım uçuşunun bugün yapıldığı belirtildi.

        Brindisi kentindeki BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait üsten 20 ton gıda ve 20 ton da sağlık malzemesi taşıyan uçağın, Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği kaydedilen açıklamada, söz konusu yardım malzemelerinin Amman'dan Gazze'ye ulaştırılmasıyla Ürdünlü yetkililerin ilgileneceği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik somut kararlılığını göstermeye devam ediyor. 'Gazze için Gıda' girişimi hem İsrail hem de Filistin yetkililerin rızasını taşıyor." ifadelerini kullandı.

        İtalya, daha önce "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde 17 Temmuz'da ilk sefer yardımlarını göndermişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #italya
        #gazze
        #insani yardım
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