İtalya'nın Molise bölgesi başkanı, bölgeye yeni bir soluk getirmek için ilginç bir yol buldu.

İtalya'nın güneyinde yer alan az nüfuslu bölge, bölgenin köylerinde yaşamak isteyenlere üç sene boyunca aylık 700 Euro vermeyi teklif ediyor.

Fakat taşınmayı düşünen ziyaretçilerin dikkate alması gereken birkaç şey var. Birincisi, taşınılacak köyün nüfusunun 2 binden az olması ve ikinci şart ise, taşınmayı planlayan kişilerin köyde yeni bir iş açacaklarının sözünü vermesi.

The Guardian'a konuşan Molise başkanı Donato Toma, "Eğer biz köylere bağışta bulunsak, bu durum sadece bir hayır işi olarak kalacak. Biz de bu sefer daha fazlasını yapmak istedik. İnsanların bu bölgelere taşınarak yatırım yapmalarını istiyoruz. İstedikleri herhangi işi açabilirler: berber dükkanı, restoran, market gibi. Böylece hem nüfusumuz artarken aynı zamanda da yatırımlarla köylere yeniden hayat gelebilir."

Bölgenin başkanı Toma, nüfusu 2 binden az olan yerleşim yerlerinin her birinin 10 bin Euro alacağını ve bu paranın alt yapı ve kültürel etkinliklere harcanacağını duyurdu.

"Buradaki konu aslında sadece nüfusun artması değil. Köylerin altyapı hizmetlerine ve insanların da burada kalmak için bir sebebe ihtiyacı var. Bunları yapmazsak iki üçü sene önce neredeysek aynı yerde kalırız." diye sözlerine devam etti.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, 305 bin nüfusu ile Molise diğer bölgelerle kıyaslandığında en çok nüfus kaybı yaşayan yerlerden birisi. 2014 yılından bu yana bölgeyi 9 binden fazla kişi terk etti.

2018 yılında 2 bin 800 kişi ya başka yerlere taşındı ya da vefat etti. 2018 yılında Molise'de bulunan 9 köyün hiçbirisinde yeni doğan kaydı yapılmadı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, 90 yılda ilk kez İtalya'da yaşayan İtalyan nüfus 55 milyona düştü.

Nüfusun düşünde iki önemli etki var. Bunlardan ilki, doğum oranlarının çok düşük olması. İtalya'nın birleşmesinden bu yana doğum oranları en düşük seviyede seyrediyor. İkincisi ise genç nüfusun iş bulmak için diğer Avrupa ülkelerine yaptıkları göçün artması. 2018 yılında yaklaşık 157 bin İtalyan ülkeyi terk etti.

Birleşmiş Milletler, İtalya'nın önümüzdeki beş sene içinde nüfusu çökme riski olan tek Avrupa ülkesi olduğunu açıkladı. Yaşlı nüfusun nüfus paydasında ciddi bir alanı kapladığı İtalya, Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Risk altında olan bölgeler için birçok bölgenin başkanı yeni yollar arayışı içinde. Sicilya'ya yer alan Caltanissetta şehrindeki Sutera köyünde olduğu gibi. Sutera Libya'dan kaçıp Akdeniz'i geçen sığınmacılara kendi evlerinin kapılarını açtı.

Bir diğer köy olan Sambuca ise, hayatta kalmak için yapabilecekleri her şeyi yapmaya hazırlar. İtalya'nın güneyinde çok popüler olan bir anlayışı uyguluyorlar. Terk edilen evleri taşınmak isteyen kişilere satmak veya bir diğer haliyle vermek. Çünkü taşınmak isteyenlere verilen evlerin sembolik fiyatı sadece 1 Euro.