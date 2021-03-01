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İtalya'nın kamu borcu salgının etkisiyle GSYH'nin yüzde 155,6'sına ulaştı

İtalya'nın kamu borcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 21 puan artarak GSYH'nin yüzde 155,6'sına ulaştı.

İtalya'nın kamu borcu salgının etkisiyle GSYH'nin yüzde 155,6'sına ulaştı
AA

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT),ülkenin kamu borcuna ilişkin 2020 verilerini açıkladı.

Buna göre, 2019'da GSYH'nin yüzde 134,6'sına denk gelen kamu borcu, geçen yıl 21 puan artarak yüzde 155,6'ya yükseldi. İtalyan hükümetinin beklentisi yüzde 157 olması yönündeydi.

Ülkenin bütçe açığının GSYH'ye oranı da geçen yıl yüzde 9,5 ile hükümetin yüzde 10,8 olan beklentisinin altında gerçekleşti.

Bu arada, Almanya ve Fransa'dan sonra Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da GSYH, Kovid-19'un etkisiyle 2020'de yüzde 8,9 azaldı. İtalyan ekonomisi 2019'da ise yüzde 0,3 küçülmüştü.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede halen zor bir aşamada olduklarını belirterek, İtalya'nın AB'den gelecek kurtarma fonu ile ilgili iyi bir iş çıkardığını ancak rekabet, adalet, kamu hizmeti ve vergi kaçakçılığına karşı önerilen reformlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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