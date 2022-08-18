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İtalya'nın ünlü Pantelleria adasında büyük orman yangını

İtalya'nın, Sicilya ile Tunus arasında bulunan Akdeniz'deki adası Pantelleria'da dün öğleden sonra yangın çıktı. Adadaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani, yangın nedeniyle adadaki evini boşalttı

İtalya'nın ünlü Pantelleria adasında orman yangını
İtalya'nın ünlü Pantelleria adasında orman yangını
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AA

İtalya'nın Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangınının, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı bildirildi.

Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya adası ile Tunus arasındaki kısımda kalan Pantelleria adası, öğleden sonra çıkan yangınla mücadele ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma isimli yerleşim yerleri etrafındaki makilik alanlarda çıkan iki yangının, sıcak hava rüzgarın etkisiyle hızla geniş alana yayıldığı belirtildi.

YÜZLERCE HEKTAR MAKİLİK ALAN YANDI

Yangında şu ana kadar yüzlerce hektar makilik alanın yandığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

Adada günün batması ve karanlığın çökmesi sebebiyle yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale edemediği, karadan yapılan müdahalenin de arazi koşullarının sert olması ve az sayıda itfaiye eri olması sebebiyle güçlükle ilerlediği kaydedildi.

ÜNLÜ MODACI, EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Yangın bölgesine yakın bazı tatilcilerin bölgeden tahliye edildikleri ve turistlerin de adadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Ünlü simaların tatil yaptığı ada olarak bilinen Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi. Alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan ünlü modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı basına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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