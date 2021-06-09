Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, kupanın ve grubun açılış maçında Roma'da İtalya ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği İtalya Türkiye maçıyla ilgili ayrıntılar...
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 A Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Cuma günü saat 21:00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 1. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR
1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler
16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 18.00 - Bakü
20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü
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