Hindistan'a uçuşları yasağını duyuran ülkeler arasına Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Avustralya ve İran’dan sonra İtalya’da girdi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada Hindistan’a uçuşları durdurduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Hindistan'da çok yüksek kaydedilen vaka sayılarının ardından son 14 gün içinde Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan bir emir imzaladığını belirtti.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Hindistan’dan dönecek İtalya vatandaşları için ülkeden ayrıldıklarında ve ülkeye varışlarında, negatif test sonucu ile geri dönmelerine izin verileceğini ve ardından karantinaya alınmaları gerektiğini bildirdi.
Speranza, Hindistan varyantına ilişkin, ülkedeki bilim insanlarının inceleme yaptığını söyledi.
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