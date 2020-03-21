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Dünyada koronavirüs salgınından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da salgın yavaşlatılamıyor.

İlk ölümün üzerinden 1 ay geçmesine ve uygulanan karantina kısıtlamalarına rağmen İtalyanların halen sokağa çıkarak, parklarda ve bahçelerde vakit geçirmesi salgının yavaşlatılamamasına en büyük gerekçe olarak gösterilirken, Delia Belediye Başkanı Bancheri'nin paylaştığı video sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu.

Görüntülerde Bancheri'nin sokağa çıkanlara çok sert bir biçimde tepki gösterdiği ve duruma adete isyan ettiği görülüyor.

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülke olan İtalya'da şu ana kadar 40 bini aşkın vaka görüldü. Başta Lombardiya bölgesi olmak üzere ülkenin hemen her yerinde hayatı felç eden salgın nedeniyle şu ana kadar 4032 kişi hayatını kaybetti. Ülkede sadece dün 627 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalyan hükümeti dün akşam saatlerinde, sokağa çıkma yasağının uygulanması için ordunun devreye gireceğini açıklamıştı.

BELEDİYE BAŞKANI BANCHERI'NIN PAYLAŞTIĞI VİDEO