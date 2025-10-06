Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Benedetta Scuderi, Küresel Sumud Filosu'na katıldığını, İsrail tarafından alıkonulduğunu, temel ihtiyaçlara ve haklara erişimden mahrum kalarak fiziksel saldırıya dahi uğradıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail tarafından alıkonulan İtalyan milletvekili Scuderi, geri döndükten sonra Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda söz aldı.

Scuderi, "Ben ve bu Parlamentonun dört üyesi de dahil olmak üzere 400 kişi İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldı. Bu, uluslararası hukukun ve deniz hukukunun ağır bir ihlalidir. Zorla Aşdod'a götürüldük, yasa dışı bir şekilde gözaltına alındık, kontrol edildik ve temel haklarımızdan mahrum bırakıldık. Su, yiyecek, uyku ve ilaçtan mahrum bırakıldık ve bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğradık." diye konuştu.

REKLAM

Benedetta Scuderi, şöyle devam etti:

"Tek suçumuz, kıtlık çeken bir nüfusa insani yardım götürmekti. Bu kurumların ve diğer birçok hükümetin yapmadığı şeyi, yani uluslararası hukuka ve insan onuruna saygılı davranmaktı. Tek suçumuz, Gazze'de canlı yayınlanan soykırımı ve İsrail ihlallerini izlerken yerimizde duramamamızdı. Yaşadıklarımız, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının sadece bir kesitiydi."