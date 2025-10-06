Habertürk
Habertürk
        İtalyan vekil İsrail'de yaşadıklarını anlattı

        Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından alıkonulan İtalyan milletvekili Benedetta Scuderi, yaşadıklarını anlattı. Scuderi "Su, yiyecek, uyku ve ilaçtan mahrum bırakıldık ve bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğradık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:23
        İtalyan vekil İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Benedetta Scuderi, Küresel Sumud Filosu'na katıldığını, İsrail tarafından alıkonulduğunu, temel ihtiyaçlara ve haklara erişimden mahrum kalarak fiziksel saldırıya dahi uğradıklarını söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail tarafından alıkonulan İtalyan milletvekili Scuderi, geri döndükten sonra Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda söz aldı.

        Scuderi, "Ben ve bu Parlamentonun dört üyesi de dahil olmak üzere 400 kişi İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldı. Bu, uluslararası hukukun ve deniz hukukunun ağır bir ihlalidir. Zorla Aşdod'a götürüldük, yasa dışı bir şekilde gözaltına alındık, kontrol edildik ve temel haklarımızdan mahrum bırakıldık. Su, yiyecek, uyku ve ilaçtan mahrum bırakıldık ve bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğradık." diye konuştu.

        Benedetta Scuderi, şöyle devam etti:

        "Tek suçumuz, kıtlık çeken bir nüfusa insani yardım götürmekti. Bu kurumların ve diğer birçok hükümetin yapmadığı şeyi, yani uluslararası hukuka ve insan onuruna saygılı davranmaktı. Tek suçumuz, Gazze'de canlı yayınlanan soykırımı ve İsrail ihlallerini izlerken yerimizde duramamamızdı. Yaşadıklarımız, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının sadece bir kesitiydi."

        "Biz burada yaptırım uygulayıp uygulamamamız gerektiğini tartışırken, meslektaşlarımız Rima Hassan ve Emma Fourreau hala geri dönmedi. Melissa Camara'nın da içinde bulunduğu bir başka filo şu anda Gazze'ye yaklaşıyor." diyen İtalyan milletvekili Scuderi, AB'nin "demokrasi ve insan haklarının garantörü olma" iddiasını yerine getirmek için filonun misyonunu desteklemesi gerektiğini vurguladı.

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı gündeme alınmadı

        Scuderi'nin grubu Yeşiller'in AP Genel Kurulunun bugünkü gündemine "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, katılımcıları alıkoyması ve hukuksuz muamelelere maruz bırakması" konularını ekleme önerisi oylandı ancak kabul edilmedi.

        *Fotoğraf: EPA/Telenews, temsilidir

