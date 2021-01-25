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HaberlerDünyaİTİRAF! Son dakika: Dr. Fauci Donald Trump ile çalışırken yaşadıklarını anlattı: Başım belaya girdi!
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Dr. Fauci Donald Trump ile çalışırken yaşadıklarını anlattı: Başım belaya girdi!

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 45. Başkan Donald Trump ile koronavirüs ile mücadelede sık sık yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti. Fauci, Trump'ın bilimsel verileri önemsemediğini belirterek, "Trump'la çeliştiğim için başım belaya girdi" dedi

İTİRAF! Son dakika: Dr. Fauci Donald Trump ile çalışırken yaşadıklarını anlattı: Başım belaya girdi!
Fauci'den Trump itirafı: Başım belaya girdi!
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HABERTURK.COM

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve Başkan Joe Biden'ın yönetiminin Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, 45. Başkan Donald Trump ile koronavirüs ile mücadele etmeye çalışırken yaşadıklarını anlattı. Fauci, Trump ile çeliştiği için başının belaya girdiğini söyledi.

New York Times'a konuşan Fauci, koronavirüs ile başa çıkmak için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi öneren Trump'ın bilimsel verileri değil, etrafındakilerden gelen önerileri dinlediğini söyledi. Fauci, "Trump yalnızca anektodlara dayanarak bir şeyin önemli olup olmadığına karar verirdi" dedi.

Trump'la sık sık ters düştüğü halde görevinden istifa etmeyen Fauci, "Görevi bıraksaydım bir boşluk oluşurdu. Beyaz Saray ekibi gerçek sorunları görmezden gelir ve 'durumun ne kadar iyiye gittiğine' dair konuşmalar yapardı. Ben ise her zaman 'Bir dakika arkadaşlar bu ciddi bir iş' derdim yani bir anlamda piknikteki kokarca gibiydim" dedi.

Fauci, Trump'ın kendisini kovmasıyla ilgili söyleyerek,"Beni kovacağını hiç düşünmemiştim. Sadece, bilirsiniz, Donald Trump, Donald Trump'tı" ifadelerini kullandı.

"BAŞIM BELAYA GİRDİ"

Trump'la çeliştiği için 'başının belaya girdiğini de söyleyen Fauci, "Çevresindeki insanlar, Trump'la kamuoyu önünde alenen çeliştiğim için sinirleniyordu" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını söyleyen Fauci, "Beni en çok üzen eşimin ve ailemin buna maruz kalmasıydı. Çocuklarımın nerede çalıştıklarını, nerede yaşadıklarını biliyorlardı. Ölüm tehditleri doğrudan çocuklarımın evine geliyordu." dedi.

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