Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 31 Mart Yerel Seçimi takvimi işlerken, partiler arasındaki resmi olmayan ittifak trafikleri ise halen devam ediyor. Partiler arasındaki görüşmeler ittifak yapılan illerin sayısın artacağını gösteriyor.

PUSULALAR İLDEN İLE DEĞİŞECEK

İttifakın yasal bir temeli olmadığı için bu durum oy pusulalarına “ittifak” başlığı altında yansımayacak. Ama partiler ittifaklar kapsamında değişik il ve ilçelerde belediye başkan adayı ile meclis üyesi adayı göstermeyecek. Bu durumda oy pusulaları da ilden ile hatta ilçeden ilçeye farklılık gösterecek.

CUMHUR İTTİFAKI

Hali hazırda, Cumhur İttifakı, 30 büyükşehirde işbirliği yapma kararı aldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 27 büyükşehirde MHP aday çıkarmayacak. Bu illerde belediye başkanlığı için hazırlanan oy pusulasında MHP'nin logosu olmayacak. Manisa, Mersin Ve Adana'da ise AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek, bu illerdeki oy pusulasında da AK Parti’nin logosu yer almayacak.

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı'nda ise İYİ Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek. Yani bu illerde de İYİ Parti oy pusulasında olmayacak. İl genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri için ortak liste çıkarılması durumda ise hangi partinin listesinden aday gösteriliyorsa pusulada o partinin logosu olacak. Partiler arasındaki görüşmeler ittifak yapılan il ve ilçelerin sayısın artacağını gösteriyor.

PUSULALAR 3 MART’TA ŞEKİLLENECEK

Partiler, 19 Şubat saat 17.00’a kadar aday listelerini seçim kurullarına teslim edecek. İtiraz ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından il ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart’ta ilan edecek. İşte hangi il ve ilçede hangi oy pusulasının seçmen karşısına çıkacağı da bu tarihte ortaya çıkacak. Seçim kurulları siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarınca kendilerine verilen aday listelerine göre, oy pusulalarının basımını sağlayacak.

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Peki oy pusulası üzerinde neler yer alacak? Örneğin belediye başkanlığı pusulalarının en üstünde “siyasi partiler ve bağımsız adaylar” yazısı yer alacak. Bu yazının altında, partinin logosu, logonun altında da belirli bir çizgi ye de aralıktan sonra partinin tam adı yer alacak. Parti adının altında ise 2 santimetre ebadında boş bir daire olacak. Seçmenler mührü bu daire üzerine basacak. Daire’nin altında ise bir çizgiden belediye başkan adayının ismi yer alacak.

NEREDE HANGİ PUSULA?

Peki ittifaklar oy pusulalarına nasıl yansıyacak? Büyük şehirlerde, küçük illerde, ilçelerde, köylerde hangi oy pusulaları seçmenin karşısına çıkacak? Büyükşehirlerde; büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlığı seçiminde, küçük illerde; il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık seçimlerinde, köylerde; il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak.