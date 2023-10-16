IV. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Murad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: IV. Murad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

IV. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları 1623 yılında amcası I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine henüz 11 yaşında iken Osmanlı tahtına geçen IV. Murad, 1640 senesine kadar hüküm sürmüştür. Tahta küçük yaşta geçmesi sebebiyle bir süre annesi Kösem Sultan'ın etkisi altında kalan anca 1632 yılından itibaren gücü eline alarak iktidarını pekiştiren IV. Murad, Bağdat'ı fethetmesi sebebiyle Bağdat Fatihi olarak da bilinmektedir. Askeri başarıların yanı sıra devletin kötüye gidişinin önlenmesi adına birtakım raporların da hazırlandığı IV. Murad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? IV. Murad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir?

Safeviler ile gerçekleşen savaş neticesinde Revan, Tebriz, Ahıska gibi önemli bölgelerin de Osmanlı idaresi altında girdiği IV. Murad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

IV. Murad Dönemi Genel Özellikleri

Mustafa’nın ardından Osmanlı Devleti’nin on yedinci padişahı olarak tahta geçen IV. Murad, hükümdarlığının ilk yıllarında yaşı sebebiyle annesi olan Kösem Sultan’ın etkisi altında kalsa da 1632’den itibaren gücünü pekiştirmiş ve mutlak hakimiyeti sağlamıştır.

Hiç kuşku yok ki; IV. Murad döneminin en önemli olaylarından ikisi Revan ve Bağdat üzerine gerçekleştirilen seferlerdir. 1623 ile 1639 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında süren savaş esnasında gerçekleşen bu isi sefer neticesinde Revan ve Bağdat başta olmak üzere Tebriz, Ahıska ve Kafkasya’nın bir bölümü Osmanlı idaresi altına girmiş ve bu savaşın neticesinde ise 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.

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Tüm bunlara ek olarak Venedik ve Lehistan ile de gerilimlerin yaşandığı ancak bu gerilimlerin savaşa dönüşmeden imzalanan antlaşmalar ile sonuçlandığı IV. Murad döneminde, devletin kötü gidişatını durdurmak maksadıyla Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’ye raporlar hazırlatılmış ve padişah bu raporlara göre ıslahat çalışmalarına başlamıştır.

IV. Murad Dönemi Önemli Olayları

1623 ile 1640 yılları arası süren IV. Murad dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1624 yılında başlayan Abaza Mehmed Paşa İsyanı 1628 yılında bastırılmıştır.

Saltanatının ilk 9 yılı annesi olan Kösem Sultan’ın kontrolünde olan IV. Muradi 1932 yılından itibaren otoritesini sağlamlaştırmıştır.

1635 yılında Safeviler üzerine Revan Seferi’ne çıkmış ve Revan başta olmak üzere Tebriz ve Isfahan’ı Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır.

Yine Safeviler üzerine 1638 yılında Bağdat Seferi’ne çıkmış ve Bağdat’ı ele geçirerek “Bağdat Fatihi unvanını almıştır.

1623-1639 Osmanlı Safevi neticesinde Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.

IV. Murad Dönemi Savaşları

17 yıl süren IV. Murad iktidarının savaşları şunlardır:

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1623 – 1639 Osmanlı Safevi Savaşları

IV. Murad, 16 yıl boyunca süren Osmanlı Safevi Savaşları esnasında iki önemli sefer gerçekleştirmiştir:

Revan Seferi (1635): Safevilerin, Osmanlı idaresi altındaki topraklara saldırması üzerine gerçekleştirilen bu sefer neticesinde Revan, Ahıska ve Kafkasya’nın önemli bir bölümü Osmanlı idaresi altına girmiştir.

Bağdat Seferi (1638): İran meselesine kesin bir çözüm bulunmak istenmesi üzerine gerçekleşen Bağdat Seferi sonunda, Bağdat fethedilmiş ve IV. Murad da bu başarısından dolayı Bağdat Fatihi unvanı ile anılmıştır.

1638 yılında gerçekleşen Bağdat Seferi neticesinde ise iki devlet arasında 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile birlikte günümüzdeki Türk- İran sınırı belirlenmiş ve Safeviler ile olan savaş sona ermiştir.

IV. Murad Dönemi Yenilikleri

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İçki, tütün ve gece sokağa çıkma gibi yasaklarla asayiş sağlanmaya çalışılmıştır.

İktidar üzerindeki valide sultan ve saray ağaları etkisine son vermiştir.

Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’ye devlet içindeki bozulmanın önlenmesi amacıyla raporlar hazırlatmıştır.

Tımarlı sipahilerin tam sayısını öğrenebilmek adına sayım yaptırılmıştır.

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