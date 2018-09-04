İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ardından peşpeşe istifa kararları açıklandı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelenin ardından bazı illerin yönetim kurulu başkanları istifalarını duyurdu.

MUĞLA'DA 53 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU GÖREVİ BIRAKTI

İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etti. İYİ Parti Muğla İl Yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelgeyi değerlendirmek üzere dün akşam saatlerinde toplandı. Kararı saygıyla karşılayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etme kararı aldı.

DENİZLİ İL BAŞKANI İSTİFASINI VERDİ

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanının almış olduğu tavsiye kararı dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiklerini bildirdi. Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Merkezinin olağanüstü kurultay sonrası üzerlerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

ŞANLIURFA'DA TOPLU İSTİFA

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, 46 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, İYİ Parti Genel Merkezinin gerçekleştirdiği il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını söyledi. Coşkun açıklamasında, “Yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti İl Teşkilatı oluşmasını istiyoruz. Benimle birlikte 46 arkadaşımız, yönetim olarak istifa ettik. Birlikte çıktığımız bu yolda, bize destek veren ve güvenen teşkilat üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



İZMİR'DE 150 KİŞİ GÖREVİ BIRAKTI



İYİ Parti Genel Merkezi'nin, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ardından İzmir'de il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları toplantının ardından istifalarını sundu. İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantılarını bugün akşam saatlerinde yaparak, konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, Genel Merkez'in isteği doğrultusunda istifa etme kararı aldı. Yapılan toplantının ardından asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kişi, görevi bıraktı.

KASTAMONU İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ



İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sertlek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan İl Başkanı Ahmet Sertlek, “Genel Merkezimiz, doğru gerekçelerle 81 il yönetimine istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldı. Bu karar, teşkilatların yeniden yapılanması, yeni isimlerin yönetimlere kazandırılması ve yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünen yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle teşkilatların boşalmasının önüne geçmeye yöneliktir. Yeni kurulacak yönetimlerde, yerel seçimlerde aday olmayı düşünen arkadaşlarımız olmayacaktır. Kastamonu İl Başkanlığı olarak, genel merkezimizin 81 İl yönetimine bulunduğu tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunuyoruz. Şahsi nedenlerden dolayı İyi Parti Kastamonu İl yönetimini yeniden kurma görevini almayacağım. Partimin bir neferi olarak İyi Türkiye sevdasına hizmet etmeye devam edeceğim. Partimizin zorlu kuruluş süreci ve çok zor şartlar altında girmiş olduğu 24 Haziran seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte özverili çalışmalar gerçekleştirdik. İftiralara ve ithamlara uğradık. Ama İyi Parti’nin Kastamonu’da bir karşılık bulmasını sağladık. Bu vesileyle kader birliği yaptığımız bütün partililerimize bir defa daha gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki partimiz bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi.

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