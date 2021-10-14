İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı istifa etti

AA

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, görev sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerinden helallik istedi.

İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a sunduğunu belirten Hocaoğlu, şunları kaydetti:

"Ben İYİ Parti İl Başkanlığından ayrıldım. Ancak İYİ Partinin bir neferi, Millet İttifakı'nın bir üyesi olarak tüm Gazianteplilerin emrindeyim. Sayın Koray Aydına istifamı sundum. Görevden azlimi istedim. Sayın Koray Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifamı kabul etti. Bu konudaki takdir genel merkezimizindir."