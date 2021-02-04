İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.
Akşener ve Davutoğlu'nun gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.
Akşener ve Davutoğlu'nun gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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